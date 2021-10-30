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國小學迷你足球賽台東站萌萌開踢　24隊足下競技

▲迷你足球賽今萌萌開踢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲迷你足球賽今萌萌開踢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為建立國人對足球運動正確認識，並落實推廣基層足球在地扎根，一度受疫情升溫影響延後舉行的110年度國民小學迷你足球活動，台東縣場次於今30日一連2天在台東市豐里國民小學操場熱情開踢，共有24支小小足球隊競技足下功夫，分為U6幼兒組及U8低年級組競賽，活動並配合政府防疫政策，實施體溫量測等，希望保障參加幼兒及陪同家長的安全與健康幼兒組。

台東縣政府指出，感謝豐里國小十多年來大力推廣足球運動風氣，讓大家能以球會友。也由於縣內各級學校及教練們在球場上多年的努力，台東足壇在去(109)年創下最輝煌的成績，共拿下8面全國冠軍，傲視全國！所有的成果，都不是幸運得到，必須要一點一滴的努力，平常的練習及比賽尤其重要，對於所有參賽的小小足球員來說這是很難得的機會，希望大家享受比賽，並獲得最好成績。

社團法人中華民國迷你足球協會秘書長張武業表示，5月疫情升溫讓全國民眾的生活產生巨大的改變，為了一同守護民眾健康，迷你足球協會暫停了所有的活動。經過全民幾個月來共同努力，疫情終於逐漸降溫，協會以遵守政府相關防疫指引為前提，研擬球場防疫措施，並在各界足球朋友共同努力下，小小朋友們期盼已久的國小迷你足球終於可以重新啟動。

足球運動是透過身體運動學習的教育過程，今年的國小迷你足球活動加入5項足球體驗教學闖關活動與體適能檢測，小朋友們在指導人員引導下完成特定足球動作，並參加體適能檢測，就可以獲得主辦單位頒發的結業證書。

台東縣活動於10月30、31日2天在足球風氣盛行的豐里國小開踢，今日首先進行的是U6幼兒組賽程，明日則為U8低年級組。配合政府防疫政策，入口設有體溫量測與酒精消毒設備，進場人員應遵守政府實聯制規定完成相關資料登錄才能進入校園；球場周圍僅限比賽球隊與球員陪同家長進入。

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