綠島楠仔湖淨灘垃圾再利用　變身創意加工藝品

▲淨灘活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局日前在綠島鄉楠仔湖舉辦淨灘活動，透過綠島在地生態講師號召，共有41位鄉親或遊客參與，大多為外來遊客與綠島民宿小幫手，透過雙手體驗認識海洋廢棄物與海岸環境的保護。結果活動共清出淨灘垃圾總重量356公斤，其中寶特瓶共撿拾34公斤，浮球220公斤，環保局表示，淨灘撿拾到的寶特瓶、廢棄浮球，經過回收加工後，可化身成美麗風車及造型菸灰缸，美化環境並減少菸蒂亂丟，維護綠島居住環境及美麗風景。

台東縣政府表示，在疫情微解封之後，許多民眾都期待規劃一場國內旅遊，而台東縣特有的慢生活旅遊型態，成為國旅熱門的首選之一，綠島亦是民眾喜愛的熱點之一，而因應隨之而來的環境清潔維護，亦是重要的工作，因此，希望透過提升環境認知的淨灘行動，鼓勵民眾踴躍參與，更能讓大家體驗認識海洋廢棄物與海岸環境的保護。環境保護非政府一己之力得以完成，仍須依賴民眾與政府一同努力，做好垃圾不落地，將自己在海岸遊憩所產生的垃圾帶走，並攜帶回居住處所再丟棄，將清淨留給環境。

環保局指出，今年首創與當地生態講師進行討論，由講師進行回收資源美化並結合生態需求，由環保局從旁協助，創立出1件件創意作品，如寄居蟹家的交換所、廢棄浮球改變成加工藝品等，將遊客與居民收集回來的資源回收物，有效達到再利用的成果。

環保局也呼籲，亂丟垃圾等隨意棄置的行為，經檢舉或查獲，可依據廢棄物清理法第27條規定，裁處新台幣1200元以上、6000元以下之罰鍰，請大家一起愛護美好的綠島，美好的台東。