老建築回春　台東縣政府推動老屋再生

▲老屋再生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來台灣各地掀起了一波老建築活化再生的風潮，台東縣內亦不例外，台東縣政府辦理「私有老建築保存再生計畫」已有3年，共有3類型計畫推動，即建物整修類、再生培力類以及文化經營類，其中建物整修類提供經費補助予民眾，修繕民國60年以前所建之老屋，並於修繕後提供公益性回饋，至今縣內共申請7案，有4案申請成功，現在都正執行計畫當中，台東縣府希望推動私有老屋再生能提升地方文化與情感溫度。

台東縣長饒慶鈴表示，老建築的生命雖然有限，但透過持續的使用、修復得以延續其原有的生命週期，讓老屋不斷地在地方述說故事，更能為後續老建築的使用提供更多的想像。

文化處說明目前執行中的計畫案，其中，關山鎮中正路上的兩層樓高水泥建物，有著獨特的窗花陽臺，屋主帶著護理的專業技能返鄉希望能夠讓從小長大的老房子裡也成為社區裡的老人照護站，不僅僅將既有已損壞結構進行修繕，更重新設計成無障礙空間，讓附近的老人家來到這兒能夠安心活動；而鹿野的涂家老宅，是早期進駐開墾大原地區的客家人，老人家一磚一瓦所蓋起的老屋，隨著子孫在各地開枝散葉後逐漸空盪凋零，屋主長時間投入於慢食推廣、食農推廣，希望透過整修自家的老屋未來成為能夠串連店家的場域，而老家未來也不在空盪，成為推廣慢食理念的「食」驗基地。

池上萬安的蕭大哥更是對於老建築保存而持續努力著，傳承自父輩的祖厝，在修繕過後也將開放成為社區的客廳以及遊客導覽的重要一環，讓父子間的愛與回憶，繼續分享給更多的人；同為萬安社區的楊宅，雖屋主現已移居外地，但仍提供予社區發展協會使用，待修繕完畢後，社區將用以東移人才的暫居地點即社區共食共學空間，將老建築打造成農村創生的重要基地。