　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

城中城報告出爐遭批切割大會　陳其邁提6改革：大樓強制設管理會

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄城中城大樓惡火，是高雄史上傷亡最慘重火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市城中城大樓火警造成46死43傷，高市府29日公布調查報告，點名消防局、工務局有行政疏失，藍營譴責這份報告將所有責任推給已下台的2位局長。對此，市府今回應，市長陳其邁要求消防局及工務局立即檢討相關責任，於下周一(1日)提出名單提考績委員會議，另外也提出六大消防公安改革，阻礙逃生避難設施通通拆。

▲▼城中城事故行政調查報告出爐。（圖／記者賴文萱攝）

▲城中城事故行政調查報告10月29日出爐。（圖／記者賴文萱攝）

城中城14日發生大火後，高市府成立以府外委員為主的獨立行政調查小組，29日副市長林欽榮偕同共同召集人周元培律師，召開記者會公布行政調查結果。

調查小組認為，現行法令不周，縱無違法，但基於公務員服務法積極任事的要求，行政機關作為態度應更積極。並直接點名消防局、工務局有行政疏失。

國民黨團總召童燕珍認為，市府城中城的調查報告根本是避重就輕的卸責報告，將所有責任推給已下台的工務局、消防局長，甚至在記者會開始，就將最重要的陳其邁市長說成「與火災無關之人」，調查記者會變成切割大會。

▲▼高雄城中城大火聯合公祭，市長陳其邁會後受訪。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁。（資料圖／記者吳世龍攝）

新聞局30日發布回應，指出鹽埕城中城火災事件，日前工務局長蘇志勳、消防局長李清秀已向陳其邁市長請辭獲准。城中城行政調查小組，29日下午公布調查結果後，市長下令，市府各該管機關，應該誠實面對問題，即刻檢討改進，已要求消防局及工務局應該立即檢討相關責任，於下周一(1日)提出名單提考績委員會議，如有主管人員受懲處時，亦應調離為非主管職。

▲▼ 城中城內部畫面曝光 。（圖／民眾提供）

▲城中城內部狀況曝光 。（圖／民眾提供）

同時，陳其邁也指示相關局處，應記取此次教訓，並提出六大消防公安改革，積極推動落實其他改革方案，方能提供市民一個安心安全的居住環境。

一、於事件發生後10日天內完成56棟20年以上住商混合、無管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除。目前已執行完畢，並均已強力排除阻礙設施，以確保大樓住戶逃生路線安全。

二、30天內完成221棟8樓以上，20年以上住商混合、有管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除。

三、90天內完成20年以上具有公安、消安、治安之8樓以上集合住宅的逃生避難設施阻礙清查及排除。

四、擬定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，強制本市轄內公寓大廈成立管理組織。市長並指示儘速提出條例草案，送議會審查，以健全法規，落實公安保障。

五、編列預算專案補助弱勢大樓住戶之公共空間修繕及避難逃生標示、滅火器具「3燈2器」。

六、針對集合住宅加嚴管制，加速推動15層以下集合住宅進行建築物公共安全申報，後續將由相關局處持續落實執行。

▲▼高市府鐵腕拆除建築影響避難逃生動線。（圖／高雄市政府）

▲▼高市府鐵腕拆除建築影響避難逃生動線。（圖／高雄市政府）

▲▼高市府鐵腕拆除建築影響避難逃生動線。（圖／高雄市政府）

市府指出，自城中城事件後，每日工務局與消防局等相關局處，針對全市高風險大樓進行全面體檢，並積極排除阻礙逃生避難的設施或雜物，確保逃生路線的安全，此項工作將持續進行至相關有風險大樓清查完成。自10月18日至10月27日，已完成體檢56棟無管委會老舊大樓避難逃生動線之障礙排除。

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
快訊／金曲知名樂團鼓手　陳屍防疫旅館
葉金川得獎想分給「這2人」　大酸王必勝：有小三的不能給
台中20歲男悲慘身世曝！蛇蠍闆娘「糾眾虐殺」　監視器拍下最後
啦啦隊女神「真理褲太短」！　腳一抬蜜桃走光了
「妹子傳錯簡訊」打來問驗證碼　他慘噴1000元！新詐騙手法曝
地方媽買萬聖節衣服「收到情趣用品」！　還以為是口罩
大陸又出現「菜媛」！穿禮服去買菜　擺拍後全丟垃圾桶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

城中城報告出爐遭批切割大會　陳其邁提6改革：大樓強制設管理會

台中粗工悲慘身世曝！蛇蠍闆娘「糾眾虐殺」　監視器拍下最後一餐

強吻融化她？動保園長喇舌女員工2分鐘　「情愫」面具被撕開了

特戰級攻堅曝！大貨車頂載黑衣人衝2樓　長槍破窗屋內8人快哭了

他超級「愛時鐘」...不能說的秘密揭開了　囂張碎念秒沈默

快訊／高雄女逼混打BNT遭上銬！衛生局搬法條　下場曝光

20瓦斯桶恐怖飆滾畫面曝！貨車卡榫鬆脫秒噴馬路　後車全驚呆

快訊／首例！高雄女逼混打BNT「今天一定要」　大鬧接種站被上銬

她照顧81歲失智街友「遇真愛」身家4千萬　不滿結婚判撤銷上訴了

台16線百台改裝車囂張夜飆　警方怒了：5大路段全面臨檢

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

城中城報告出爐遭批切割大會　陳其邁提6改革：大樓強制設管理會

台中粗工悲慘身世曝！蛇蠍闆娘「糾眾虐殺」　監視器拍下最後一餐

強吻融化她？動保園長喇舌女員工2分鐘　「情愫」面具被撕開了

特戰級攻堅曝！大貨車頂載黑衣人衝2樓　長槍破窗屋內8人快哭了

他超級「愛時鐘」...不能說的秘密揭開了　囂張碎念秒沈默

快訊／高雄女逼混打BNT遭上銬！衛生局搬法條　下場曝光

20瓦斯桶恐怖飆滾畫面曝！貨車卡榫鬆脫秒噴馬路　後車全驚呆

快訊／首例！高雄女逼混打BNT「今天一定要」　大鬧接種站被上銬

她照顧81歲失智街友「遇真愛」身家4千萬　不滿結婚判撤銷上訴了

台16線百台改裝車囂張夜飆　警方怒了：5大路段全面臨檢

國小學迷你足球賽台東站萌萌開踢　24隊足下競技

日月潭花火音樂嘉年華登場　一張圖秒懂周邊交管

快訊／草東沒有派對鼓手驚傳「陳屍防疫旅館」！警消證實：已死亡多時

「愛貓聯盟」40萬人社團遭無預警停權　網氣：送養流浪貓被當買賣

先喊先贏？我軍機升空攔截　卻反遭共機廣播驅離

韓中外長舉行會談！鄭義溶呼籲解除「限韓令」　韓媒：恐提台灣問題

詹姆斯傷癒回歸猛砍26分8助攻　湖人主場斬斷騎士3連勝

哲學大師陸演講突被喊卡！疑因講稿「強烈抨擊政治」

城中城報告出爐遭批切割大會　陳其邁提6改革：大樓強制設管理會

孫尤安認愛「交往半年圈外男友」　拒絕被叫baby：這是情緒勒索

社會熱門新聞

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

女遭性侵棄屍！色魔竟因「難再犯」免死

性侵熱區不在暗巷或摩鐵　原來淫魔最愛「這2地點」

撞新光三越門骨折　貴婦求償落空

即／首例！高雄女逼混打BNT　大鬧接種站被上銬

妻難產變植物人！夫喊「無夫妻之實」訴離　結果出爐

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

即／高雄女逼混打BNT遭上銬！衛生局搬法條曝下場

外送員下班前接一單…竟慘淪「詐欺幫兇」

快訊／台中男打完第二劑莫德納　隔天陳屍家中

正妹獻上第1次！人夫自曝：沒離婚　她淪小三崩潰

他騎人行道嗆警「走開」！跳針狂唸「愛演」21次讓網氣炸

台大醫院人行道囂張逆向！　員警攔他跳針咆哮：愛演喔

越雙黃線逆向撞2機車！新莊14歲少年「頭部重創」慘死

更多熱門

相關新聞

江啟臣曝卸任心聲：全代會像家一樣溫暖

江啟臣曝卸任心聲：全代會像家一樣溫暖

國民黨30日舉行第21屆第1次全國代表大會，國民黨立委江啟臣30日表示，參與全代會就像回到家裡一樣溫暖，相信只要全黨團結，並在民主溝通的過程裡，持續與民眾站在一起，什麼挑戰與艱難都能克服，「持續團結、一起戰鬥，護台灣、保民主、拚未來，就能重返執政」。

「政治就是高明的騙術」　黃暐瀚曝民進黨拚公投「這招」最狠

「政治就是高明的騙術」　黃暐瀚曝民進黨拚公投「這招」最狠

「反對一國兩制」　朱立倫公布國民黨新政綱

「反對一國兩制」　朱立倫公布國民黨新政綱

王浩宇明天搬高雄！　參戰黨內議員初選爭第4席

王浩宇明天搬高雄！　參戰黨內議員初選爭第4席

即／高雄女逼混打BNT遭上銬！衛生局搬法條曝下場

即／高雄女逼混打BNT遭上銬！衛生局搬法條曝下場

關鍵字：

高雄城中城火警惡火調查小組報告國民黨童燕珍甩鍋切割陳其邁消防局工務局

讀者迴響

熱門新聞

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

「20種工作」在10年後恐式微消失！

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

超商「咖啡買1送1」剩2天！

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

林依晨產後首露面！

名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者

嘉義市普發2000元現金拚振興　截止時間曝

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面