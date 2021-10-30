城中城報告出爐遭批切割大會　陳其邁提6改革：大樓強制設管理會

▲高雄城中城大樓惡火，是高雄史上傷亡最慘重火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市城中城大樓火警造成46死43傷，高市府29日公布調查報告，點名消防局、工務局有行政疏失，藍營譴責這份報告將所有責任推給已下台的2位局長。對此，市府今回應，市長陳其邁要求消防局及工務局立即檢討相關責任，於下周一(1日)提出名單提考績委員會議，另外也提出六大消防公安改革，阻礙逃生避難設施通通拆。

▲城中城事故行政調查報告10月29日出爐。（圖／記者賴文萱攝）

城中城14日發生大火後，高市府成立以府外委員為主的獨立行政調查小組，29日副市長林欽榮偕同共同召集人周元培律師，召開記者會公布行政調查結果。

調查小組認為，現行法令不周，縱無違法，但基於公務員服務法積極任事的要求，行政機關作為態度應更積極。並直接點名消防局、工務局有行政疏失。

國民黨團總召童燕珍認為，市府城中城的調查報告根本是避重就輕的卸責報告，將所有責任推給已下台的工務局、消防局長，甚至在記者會開始，就將最重要的陳其邁市長說成「與火災無關之人」，調查記者會變成切割大會。

▲高雄市長陳其邁。（資料圖／記者吳世龍攝）

新聞局30日發布回應，指出鹽埕城中城火災事件，日前工務局長蘇志勳、消防局長李清秀已向陳其邁市長請辭獲准。城中城行政調查小組，29日下午公布調查結果後，市長下令，市府各該管機關，應該誠實面對問題，即刻檢討改進，已要求消防局及工務局應該立即檢討相關責任，於下周一(1日)提出名單提考績委員會議，如有主管人員受懲處時，亦應調離為非主管職。

▲城中城內部狀況曝光 。（圖／民眾提供）

同時，陳其邁也指示相關局處，應記取此次教訓，並提出六大消防公安改革，積極推動落實其他改革方案，方能提供市民一個安心安全的居住環境。

一、於事件發生後10日天內完成56棟20年以上住商混合、無管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除。目前已執行完畢，並均已強力排除阻礙設施，以確保大樓住戶逃生路線安全。

二、30天內完成221棟8樓以上，20年以上住商混合、有管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除。

三、90天內完成20年以上具有公安、消安、治安之8樓以上集合住宅的逃生避難設施阻礙清查及排除。

四、擬定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，強制本市轄內公寓大廈成立管理組織。市長並指示儘速提出條例草案，送議會審查，以健全法規，落實公安保障。

五、編列預算專案補助弱勢大樓住戶之公共空間修繕及避難逃生標示、滅火器具「3燈2器」。

六、針對集合住宅加嚴管制，加速推動15層以下集合住宅進行建築物公共安全申報，後續將由相關局處持續落實執行。

▲▼高市府鐵腕拆除建築影響避難逃生動線。（圖／高雄市政府）

市府指出，自城中城事件後，每日工務局與消防局等相關局處，針對全市高風險大樓進行全面體檢，並積極排除阻礙逃生避難的設施或雜物，確保逃生路線的安全，此項工作將持續進行至相關有風險大樓清查完成。自10月18日至10月27日，已完成體檢56棟無管委會老舊大樓避難逃生動線之障礙排除。