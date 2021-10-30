「政治就是高明的騙術」　黃暐瀚曝民進黨拚公投「這招」最狠

▲蔡英文「四大公投」首場說明會。（圖／記者張榮恩攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著立委陳柏惟遭到罷免，藍綠對決戰場也將轉向年底四大公投，資深媒體人黃暐瀚30日表示，總統蔡英文已經把反萊豬公投變成反美豬公投，甚至進一步變成國民黨反美、要亂台灣、害台灣，「這招多麼狠毒？」

對於四大公投，國民黨主席朱立倫定調是對行政院長蘇貞昌的「不信任投票」，呼籲民眾12月18日要站出來，表達對民進黨長期執政不力的抗議。蘇貞昌則回應，公投是對事的投票，應該就事論事，在防疫情形許可下，也會率領行政團隊向國人報告，政府到底在做什麼。

黃暐瀚表示，反萊豬公投的主文，明明是寫：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，但蔡英文的公開說法，卻是「反美豬公投」。

黃暐瀚指出，蔡英文把「反對進口含萊劑豬肉」，扭曲成「反美豬」，再進一步轉換概念，變成「反美」。

對於藍綠公投大戰，黃暐瀚表示，接下來49天，民進黨的論述將變成「國民黨反美」，國民黨要阻礙台灣走向國際，因為國民黨正在配合中共打壓台灣，要亂台灣、害台灣，「這招多麼狠毒？」

對於公投變成藍綠對決戰場，黃暐瀚指出，每一項公投，都是「選擇題」，不是「是非題」。對於堅決不啟用核四的人來說，即使知道會有電力缺口，但也不會把它當成最大的問題，你要尊重他的決定。同樣的，藻礁保存與大潭電廠發電，也一樣是取捨，「誰說民進黨支持者，就不能支持重啟核四？誰說國民黨支持者，就不可以選擇進口萊豬？」