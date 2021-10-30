「反對一國兩制」　朱立倫公布國民黨新政綱

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（30日）舉行第21屆第1次全國代表大會，以「護台灣、保民主、拚未來，重返執政」為主軸，新任黨主席朱立倫也公布新政綱，在兩岸部分，明確列出反對「台獨」、反對 「一國兩制」、捍衛中華民國主權與民主自由體制。

國民黨新政綱內容包含：「捍衛民主價值，鞏固共和憲政，重建法治基石」、「擴大國際參與，深化兩岸和平，確保國家安全」、「振興中華文化，發揚臺灣魅力，豐沛育樂環境」、「優化工商結構，掌握國際趨勢，融入區域整合」、「追求民生均富，實現公平正義，保障和諧社會」、「確保供電穩定，推動環境永續，強化國土保育」等六大主軸。

政綱指出，強調美陸兩大強權的競合和新冠肺炎的疫情是決定當前國際政治走向的兩大關鍵因素，中華民國需謹慎應對時局變化， 既要鞏固既有邦誼，也應強化與非邦交國家的實質互動，更應善用民間力量與數位科技，順應後疫情時代國際潮流，推動「公民外交」。



在外交政策上，應彰顯中華民國主權，而「維護國家尊嚴，提高國際參與」始終是我們堅持的指導方針。此外，我們將強化對美實質關係，並積極拓展與各民主國家的交往管道。

此外，延續過去黨章、黨綱的基礎以及人民期待，在堅持反對「台獨」、反對 「一國兩制」、捍衛中華民國主權與民主自由體制、維護臺灣人民安全與區域和平繁榮的前提下，積極推動兩岸改善關係，恢復官方溝通管道，將臺海爆發軍事衝突的可能性降到 最低點。

兩岸應擱置爭議以「求同尊異」之精神，促進兩岸經貿自由化及民間社會力往來，以期建立平等互惠的制度 性貿易機制與具備韌性、善意的社會連結，才有機會讓兩岸 重新融冰，重返和平的康莊大道，實現總理孫中山先 生「天下為公」的理想。

除了改善兩岸關係外，為維護國家主權與人民安全，國民黨也堅決支持我國國防產業與國軍戰力發展，打造一支「精 銳、靈活、善戰」的專業國軍，結合全民國防教育及後備制度，秉持「止戰而不懼戰，備戰而不求戰」的態度捍衛國土， 以「勤訓精練」達到「專業多能、止戰禦敵」的目標。

國民黨也在新政綱強調，不必與中共做軍備競賽，但也絕不讓中共在軍事上過度自信而誤判情勢。全力打造「積極外交、韌性經濟、和平兩岸、 堅強國防」的四大支柱，以建立長治久安的理想國度。