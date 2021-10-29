打BNT5天後全身爆血斑送醫搶命　他驚呼：幸好不在腦和內臟

▲林姓男子接種BNT疫苗後，雙手大面積出血。（圖／翻攝自Facebook）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名林姓男子17日施打BNT疫苗，2天後身體局部皮下出血，22日已遍佈全身，緊急送急診，經檢查，血栓及血小板低下，造成雙手大出血，他直呼：「幸好出血點不在腦和內臟，不然可能已...享年~」。

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▲林姓男子於10月17日接種BNT疫苗。（圖／翻攝自Facebook）

衛生局表示，個案有風濕免疫相關疾病病史，長期門診追蹤，10月17日打完BNT疫苗後，隔天全身多處出血點，包括口腔、頸部、腹部、下肢以及自發性瘀斑，10月22日自行至高醫急診，經醫師建議入院治療。經醫院處置後，血小板已增加2萬以上，狀況持續改善，目前仍住院中。

▲林姓男子血栓、血小板低下，輸了4包血小板未改善，雙手大出血。（圖／翻攝自Facebook）

林姓男子29日於臉書社團貼文指出，施打BNT出現嚴重不良反應，10月17日施打，2天後身體局部出血疹(若發現請盡速就醫)，22日皮下出血遍布全身、血便丶牙齦出血，緊急送急診。

林男指出，經查，血栓及血小板低下(正常15萬以上，本人前3天1千，後2天2千)，輸了4包血小板，還是立即降回1千，結果就雙手大出血，「幸好出血點不在腦和內臟，不然可能已...享年~」，在醫護人員悉心治療照顧下，目前血小板指數已上升到47000。

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