家庭不順怪她「白虎」帶衰！性行為時老公也嫌　人妻崩潰植毛

▲婦人天生「白虎」，長期被先生言語霸凌，診間崩潰詢問植私密處陰毛。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名婦人天生陰部光滑無毛，俗稱白虎，家人只要遇到不順遂狀況，先生就會怪罪於她，「怎麼會娶這隻白虎帶衰」，就連性行為時也要嫌棄一番，讓婦人很受傷，她找上整形外科醫師求助，將後腦500株毛囊移植到陰部，術後終於有濃密陰毛，但婦人的遭遇卻讓醫師感嘆「很心酸」。

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▲大同醫院整形外科醫師賴雅薇。（圖／翻攝自賴雅薇臉書）

收治個案的大同醫院整形外科醫師賴雅薇指出，亞洲社會包含台灣、韓國都有傳說，女生私密處無毛會帶來厄運，雖然現階段女性大部分要求私密處除毛，但在老一倍觀念裡，事業、健康、家庭感情不順部分就會怪罪於「白虎」的關係，因此有女性會來尋求毛囊移植手術。

賴雅薇說，當時這名婦人的先生中風，家裡事業不順，小孩也有狀況，家人長期怪罪於她沒有陰毛，帶衰夫家帶來厄運，誇張的是，就連性行為時也要嫌，讓她心裡很受傷也耿耿於懷，因此鼓起勇氣諮詢，「有聽過植髮、植眉，有沒有植私密處毛髮？」

▲先生怪罪婦人「白虎」帶衰，就連性行為時也要嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

賴雅薇表示，手術共取後腦500株毛囊到陰部，術後婦人終於展開笑顏，並向醫師說，「不會再多想，家裡不順心的事情是因為她沒有陰毛，內心的檻已經過去了」。賴雅薇也感嘆，婦人的遭遇讓她覺得很心酸。

賴雅薇說，現代人多追求除毛，有毛囊移植需求者多為年長者，毛囊可以移植多個部位，包含前額髮際線、鬢角、眉毛、鬍鬚，少部分女性則因迷信影響，會選擇將毛囊移植到私密處，植髮來源多取頭髮毛囊，但毛髮移植後特性不變，還是必須修剪，否則還是會越長越長。

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