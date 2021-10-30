　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家庭不順怪她「白虎」帶衰！性行為時老公也嫌　人妻崩潰植毛

▲在某航空公司擔任座艙長的溫姓女子，2017年間與上前航空公司機師，2人發展成男女朋友關係，發生多次性行為，元配獲悉後怒告求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲婦人天生「白虎」，長期被先生言語霸凌，診間崩潰詢問植私密處陰毛。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名婦人天生陰部光滑無毛，俗稱白虎，家人只要遇到不順遂狀況，先生就會怪罪於她，「怎麼會娶這隻白虎帶衰」，就連性行為時也要嫌棄一番，讓婦人很受傷，她找上整形外科醫師求助，將後腦500株毛囊移植到陰部，術後終於有濃密陰毛，但婦人的遭遇卻讓醫師感嘆「很心酸」。

▲▼大同醫院整形外科醫師賴雅薇。（圖／翻攝自賴雅薇臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大同醫院整形外科醫師賴雅薇。（圖／翻攝自賴雅薇臉書）

收治個案的大同醫院整形外科醫師賴雅薇指出，亞洲社會包含台灣、韓國都有傳說，女生私密處無毛會帶來厄運，雖然現階段女性大部分要求私密處除毛，但在老一倍觀念裡，事業、健康、家庭感情不順部分就會怪罪於「白虎」的關係，因此有女性會來尋求毛囊移植手術。

賴雅薇說，當時這名婦人的先生中風，家裡事業不順，小孩也有狀況，家人長期怪罪於她沒有陰毛，帶衰夫家帶來厄運，誇張的是，就連性行為時也要嫌，讓她心裡很受傷也耿耿於懷，因此鼓起勇氣諮詢，「有聽過植髮、植眉，有沒有植私密處毛髮？」

▲桃園市陳姓女子與人夫外遇，在摩鐵發生6次性行為導致受孕產下1子，人夫交由元配照顧私生子，元配怒而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲先生怪罪婦人「白虎」帶衰，就連性行為時也要嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

賴雅薇表示，手術共取後腦500株毛囊到陰部，術後婦人終於展開笑顏，並向醫師說，「不會再多想，家裡不順心的事情是因為她沒有陰毛，內心的檻已經過去了」。賴雅薇也感嘆，婦人的遭遇讓她覺得很心酸。

賴雅薇說，現代人多追求除毛，有毛囊移植需求者多為年長者，毛囊可以移植多個部位，包含前額髮際線、鬢角、眉毛、鬍鬚，少部分女性則因迷信影響，會選擇將毛囊移植到私密處，植髮來源多取頭髮毛囊，但毛髮移植後特性不變，還是必須修剪，否則還是會越長越長。

【更多新聞】

打BNT5天後全身爆血斑送醫搶命　他驚呼：幸好不在腦和內臟

迎戰春節返國潮「防疫旅館爆滿」　高雄擠出330房「在地人優先」

解封擴大振興產業！高雄KTV、釣蝦、按摩　消費500送100高雄券

10月玩高雄超划算！義大世界「每人333」　5倍券飆卡丁車僅250元

獨／男大生打BNT高燒不退ICU搶命　高市衛生局調查結果出爐

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
王浩宇要搬到「這縣市」！　將參選市議員
第13輪「50歲以上」同時符合AZ、BNT第1劑　莊人祥揭選
柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心回應了
快訊／高雄女逼混打BNT遭上銬！　下場曝光
快訊／連續5天本土+0　今新增7例境外移入
LIVE／Delta+侵台　指揮中心最新說明
處女初戀獻第1次！人夫爽玩2個月：還沒離婚　她淪小三崩潰
大度路驚見「20個瓦斯桶噴飛翻滾」！　後車全嚇呆
19歲孕妻載女童詭異失蹤　23年後「回家」了
快訊／首例！高雄女逼混打BNT「今天一定要」　大鬧接種站

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今增7例境外移入「6人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

居檢若改「10天防疫旅館、4天返家」　採檢次數可能再增加

柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心駁斥：仍是最後防線

口罩鬆綁下一步！　陳時中：「賣場試吃」很快就會來規劃

第13輪「50歲以上」同時符合AZ、BNT第1劑　莊人祥揭選擇原則

快訊／連續5天本土+0！今新增7例境外移入

老鷹之手深入藕心　南小彩虹斑馬百人包場

自封失落的一代！七年級「近期3大衰事」曝光：集一身倒霉慘

雲林「紅衣大女孩」得獎惹議　縣府回應了：收件瑕疵

載回疫苗卻被當破口！機師吐辛酸血淚嘆「我們更怕染疫」

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

今增7例境外移入「6人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

居檢若改「10天防疫旅館、4天返家」　採檢次數可能再增加

柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心駁斥：仍是最後防線

口罩鬆綁下一步！　陳時中：「賣場試吃」很快就會來規劃

第13輪「50歲以上」同時符合AZ、BNT第1劑　莊人祥揭選擇原則

快訊／連續5天本土+0！今新增7例境外移入

老鷹之手深入藕心　南小彩虹斑馬百人包場

自封失落的一代！七年級「近期3大衰事」曝光：集一身倒霉慘

雲林「紅衣大女孩」得獎惹議　縣府回應了：收件瑕疵

載回疫苗卻被當破口！機師吐辛酸血淚嘆「我們更怕染疫」

林立洋陪妻錯過癌母最後一面　急返香港奔喪「我好慚愧」

高三生打BNT疫苗75天後暴斃！生前「沒有慢性病」　詳細死因調查中

今增7例境外移入「6人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

居檢若改「10天防疫旅館、4天返家」　採檢次數可能再增加

王浩宇明天搬高雄！參戰黨內議員初選爭第4席　林于凱祝福送13字

原能會無預警視察核一廠　值班人員均有效掌握設備、機組運轉況狀

「高雄人」投資11年再加碼！300萬贊助影集　無限影展聚焦身障者

哈登找到破解新規辦法製造19罰　自誇打出侵略性的結果

柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心駁斥：仍是最後防線

他超級「愛時鐘」...不能說的秘密揭開了　囂張碎念秒沈默

生活熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

雲林《紅衣大女孩》惹議　銀獎資格被取消

明年教召14天！七年級「衰事再+1」崩潰了

嘉義市普發2000元現金拚振興　截止時間曝

名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者

自助餐2菜95　老闆娘理由讓他傻

今年冬天很冷？專家4大關鍵解答

女友懷孕5月　突爆同住哥哥是男友

快訊／Delta+入侵台灣！英籍男驗出

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

更多熱門

相關新聞

人生首場慶生會是告別式　雕博明送女兒最後一程

人生首場慶生會是告別式　雕博明送女兒最後一程

知名網紅吳吳泓逸，綽號鳳梨在直播當中，談到高雄一名從事刺青的朋友女兒，發生頭部重創、兩眼出血，送醫不治的憾事，其中家屬控訴是保姆虐待，造成社會輿論譁然，而這名刺青師雕博也在IG開直播，告訴大家女兒將在31日舉行告別式，也將為她舉辦人生第一次，但也是最後一次的慶生會。

高雄「牛郎」慘了！賣場偷刮鬍刀躲抓　他還赤腳狂奔甩追兵

高雄「牛郎」慘了！賣場偷刮鬍刀躲抓　他還赤腳狂奔甩追兵

都是這號碼！雲林偽五倍券與高雄相同

都是這號碼！雲林偽五倍券與高雄相同

高雄飯店周年慶超狂！每人每晚千元有找

高雄飯店周年慶超狂！每人每晚千元有找

春節返國潮防疫旅館爆滿　高雄擠出330房：在地優先

春節返國潮防疫旅館爆滿　高雄擠出330房：在地優先

關鍵字：

高雄大同醫院整形外科賴雅薇植毛毛囊陰毛私密處白虎厄運帶衰

讀者迴響

熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

「20種工作」在10年後恐式微消失！

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

林依晨產後首露面！

超商「咖啡買1送1」剩2天！

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面