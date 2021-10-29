迎戰春節返國潮「防疫旅館爆滿」　高雄擠出330房「在地人優先」

▲疫情趨緩，春節返國人潮大增。（資料圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

隨著疫情趨緩，農曆春節預定返國人潮大增，高雄市春節前的防疫旅館歸鄉訂房潮踴躍，2022年1月份已接近滿房。觀光局29日宣布，即日起預訂2022年1月份高雄市防疫旅館，將以高雄市民為優先，並於高雄旅遊網設立「春節防疫旅館訂房平台」及媒合服務專線，讓每位想返鄉團圓的高雄市民能夠安心過好年。

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▲高雄市防疫旅館清潔消毒情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，高雄市防疫旅館現有66家，可提供4554間檢疫房間，量能僅次於台北市；根據統計，高雄市防疫旅館10月份住房率平均為52%，其中外縣市民眾訂房即占63%，顯示高雄市防疫旅館因高規格標準防疫、服務品質優良且價格合理，吸引許多外縣市民眾專程來高入住。

觀光局指出，農曆春節即將來臨，計劃返鄉的民眾搶訂防疫旅館，高雄市2022年年1月份訂單已接近滿額，經查高雄市民僅佔3成。

▲返國民眾搶訂防疫旅館，2022年1月住房近滿。（資料圖／記者李毓康攝）

為維護高雄市民權益，觀光局宣布，即日起預訂2022年1月份高雄市防疫旅館，將以高雄市民優先，凡設籍高雄市市民、直系親屬及配偶設籍高雄者、在高雄求學或工作之本國籍國民，均可至高雄旅遊網的春節防疫旅館訂房平台查詢，並透過本局訂房專線07-7408132（每日08:30-20:30）、07-8220300（每日08:30-17:30）提出訂房需求，觀光局會全力協助媒合高雄防疫旅館入住，讓市民安心回家過好年。

▼高雄市提供330間檢疫房間供高雄市民優先預定。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，針對明年1月份春節防疫旅館訂房，首波提供4家防疫旅館，共330個房間讓高雄市民預訂，觀光局會持續積極媒合合法旅館轉為防疫旅館，增加防疫量能，全力補足市民需求。