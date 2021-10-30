「全代會像家一樣溫暖」　江啟臣曝卸任心聲：團結就能重返執政

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨30日舉行第21屆第1次全國代表大會。國民黨立委江啟臣30日表示，參與全代會就像回到家裡一樣溫暖，相信只要全黨團結，並在民主溝通的過程裡持續與民眾站在一起，什麼挑戰與艱難都能克服，「持續團結、一起戰鬥，護台灣、保民主、拚未來，就能重返執政」。

▲立委江啟臣參與國民黨全代會。（圖／翻攝江啟臣臉書）

江啟臣今天正式卸任黨主席一職，他透過臉書表達心情。「團結不是口號，國民黨加油」，他表示，今天回到中央黨部參加第21屆第1次全國代表大會，一到會場就見到很多同志與先進，「他們像老友一樣和我話家常」，這是一年一度全代會最值得高興的事，就像回到家裡一樣溫暖。

江啟臣強調，「我在黨主席交接時曾說，團結確實不應該只有口號，我也期待接下來的每一天，我們可以用行動來實踐團結，用行動面對我們共同的挑戰」，相信只要全黨團結，並在民主溝通的過程裡持續與民眾站在一起，什麼挑戰與艱難，大家都能克服。

江啟臣表示，這幾年國民黨努力與社會對話，最新的公投民調也顯示，國民黨與公民團體和人民並肩齊行，顯示努力已經初獲成效。接下來還有很多工作要做，無論是即將到來的四項公投、明年的地方選舉及2024總統立委大選，每一項都是國民黨艱困的挑戰。「但我相信，只要我們持續團結、一起戰鬥，護台灣、保民主、拚未來，就能重返執政」。