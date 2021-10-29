解封擴大振興產業！高雄KTV、釣蝦、按摩　消費500送100高雄券

▲中央宣布，11月2日起KTV唱歌不用戴口罩。（圖／記者陳建宇攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府舉辦「高雄開就賺」振興活動獲得熱烈迴響，經發局29日再宣布，擴大高雄券發放標準，民眾11月2日起持紙本振興券到KTV、釣蝦場、美容美體及按摩店，消費滿500元還可再賺100元高雄券！

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▲高雄券發放範圍擴大，KTV、釣蝦、美容美體及按摩業者都能領。（圖／高雄市政府提供）

經發局長廖泰翔表示，呼應中央宣布，11月2日起KTV唱歌不用戴口罩，逐步鬆綁防疫管制措施，高市府為讓相關從業人員快速回復生計，今也同步宣布擴大高雄券振興夥伴產業，將KTV、釣蝦、美容美體及按摩業者都納入發放夥伴，邀請業者加入，盼在高雄券助攻下，搶攻振興五倍券消費商機。

▲到高雄釣蝦場消費滿500元再送100元高雄券。（圖／記者宋良義攝）

廖泰翔指出，高雄券的設計就是「高雄發、高雄花」，全市店家都能收取與兌領，初期發放高雄券振興夥伴以餐飲、旅宿、百貨等在疫情中業績受損影響較大的三大產業為主，今除宣布新增KTV、釣蝦、美容美體及按摩業，市府也積極規劃對接中央各部會推出的加碼券，要讓高雄券對接產業更廣，帶動相關產業業者的生意更暢旺。

廖泰翔強調，「高雄開就賺」活動是全國各縣市中最多元的加碼方案，除擴大行業可參加成為發放高雄券振興夥伴店家，11月也將推出第二波商圈夜市券的發放，盼能協助更多業者振興經濟，歡迎全國民眾都來高雄「買越多、賺越多」！

▲KTV業者可申請領取高雄券發放。（圖／記者陳建宇攝）

經發局提醒，只要有稅籍、公司登記或商業登記的KTV、釣蝦場、美容美體、按摩業者皆可至營業所在地戶政事務所登記領取基本金額4000元高雄券，屬於不需開立發票的業者同樣也可以申請。若店家欲申請領取高於基本金額高雄券或屬於開發票店家，則可至「高雄開就賺」官網 - 夥伴店家專區線上申請，並檢附401報表專案審核，經查核通過後，即可至指定之高雄銀行分行領取。

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