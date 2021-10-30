王浩宇明天搬高雄！參戰黨內議員初選爭第4席　林于凱祝福送13字

▲前桃園市被罷免議員王浩宇在臉書貼出要搬家到高雄 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

前桃園市議員王浩宇被罷免後，現在真的要轉戰高雄！他之前在臉書發文表示自己要參加民進黨的三民區議員初選，而且表示有三個重點，分別是「明天要搬家」、「民進黨的第四席要夠強」以及「林于凱黨的包袱太重」。

前桃園市議員王浩宇被罷免之後，他在臉書表示自己搬到台東當縣民，不過現在他又要搬家了，他同步在臉書表示自己將在31日搬到高雄，同時也要參與民進黨三民區議員的初選。目前高雄市三民區的議員總數有八位，民進黨規劃要提名4位，而現有黨內的議員分別是康裕成、鄭孟洳以及何權峰，所以第四位的搶位就格外激烈。

▲前桃園市被罷免議員王浩宇在臉書貼出要搬家到高雄 。（圖／翻攝臉書）

據了解想要參加這次三民區議員初選的人員，除了現任的議員之外，還有里長沈秀玲以及老將林武忠，現在還有王浩宇的空降，競爭相當激烈，所以王浩宇也在臉書強調「民進黨第四席要夠強」，才可能台灣基進的張博洋形成「4+1」連線， 所以現在他也把目標放在時代力量的現任議員林于凱，因為他「黨的包袱太重」，所以擺明了就是要擠掉林于凱。

林于凱則表示「非常歡迎」，終於下定決心要來高雄了，不過也呼籲王浩宇先做好「體內環保」，他說：「選舉是票多的贏，不是話多的贏」，他如果願意針對環保議題來討論，林于凱強調也非常樂意跟他直播對談。