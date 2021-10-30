再酸朱立倫昔反核今擁核　蘇貞昌：他自己當時就講會害台灣

▲蘇貞昌出席「四大公投」首場說明會。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

針對國民黨主席朱立倫酸「只有民進黨提公投才是愛台灣」，行政院長蘇貞昌30日表示，國民黨主席朱立倫在當新北市長時反對核四，但現在又說要重啟核四，「為什麼不能重啟核四，他自己當時就講得很清楚，就是會害台灣」。

四大公投案將在年底登場，民進黨定調正面迎戰，喊出「四個不同意，台灣更有力」口號，行政院長蘇貞昌今天出席首場公投說明會，向民眾說明政府立場，展開政策辯護。

蘇貞昌在公投說明會時表示，國民黨要用四公投亂台灣，現在說要重啟核四，但過去自己擔任台北縣長時要蓋核四，國民黨卻說要封存核四，而現在核四廠已經過期，燃料棒送回美國「要怎麼重啟？」國民黨就是要繼續浪費納稅錢。

蘇貞昌說，你我都要用電，生活要用電、民生要用電、醫療要用電，班班有冷氣要電，什麼事沒有電就不可能，用煤發電比較汙染，但國民黨要電又不准發電，蔡政府要用天然氣代替燃煤，所以三接就是要天然氣，而且蔡總統還顧到環保，盡最大能力保護藻礁、環境永續，以天然氣換煤，保護空氣。

蘇貞昌批評，朱立倫當8年桃園縣長都沒有反對前總統馬英九所規劃的232公頃的三接，就好像他當新北市長反對核四，但現在又說重起核四，這不是「自己亂，還要亂台灣」嗎？

▼面對年底四項公投案，民進黨製圖卡，供民眾 一次看懂，為何要投不同意。（圖／民進黨提供，點圖放大）

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文親揭不同意「四大公投」理由 下令全黨展開社會溝通

►民進黨釋4張圖 一次看懂為何四項公投要投「4不同意」

► 獨／藍綠決戰12/18 4大公投過關門檻估「498萬票」



相關新聞...

►蔡英文公投「四個不同意」 朱立倫怒嗆：個人算計

►決戰4大公投！國民黨夜宿凱道49天 喚醒「總統府裝睡的人」

►國民黨為4大公投「夜宿49天」 柯文哲：把凱道當露營區？