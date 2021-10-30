萊豬後下一步吃日本核食？　游淑慧批：蘇貞昌你什麼都不能保證

▲游淑慧、蘇貞昌。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨今（30）日舉辦公投說明會。針對反萊豬議題，行政院長蘇貞昌表示，台灣若不接受萊豬進口，卻還想加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），「這就等於不可能」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，我們沒有拒絕美國豬肉，而是拒絕萊豬。

游淑慧指出，美國自己都退出了，11個會員國中並沒有美國、沒有美國、 真的沒有美國！她不懂，為什麼不吃美國萊豬，就不能加入「沒有」美國的組織？加入CPTPP，要向「非會員國」繳通行費，「是我看錯，還是你講錯？」

游淑慧質疑，接下來是不是更得吃日本核災區食品？吃了萊豬，到底能得到什麼？「蘇貞昌你什麼都不能保證。」

另外，針對AIT孫曉雅處長說，「我自己吃美國豬肉，也讓孩子吃美國豬肉，我也鼓勵台灣消費者吃美國豬肉」；游淑慧表示，很希望AIT能真正聽到台灣媽媽們的心聲，也理解我們的想法，「台灣媽媽們沒有拒絕美國豬肉、沒有拒絕美國豬肉、沒有拒絕美國豬肉，我們拒絕的是萊豬。」

游淑慧也說，不管它是哪一國的萊豬。其實就連美國自己， 萊克多巴胺飼養也逐漸被美國消費者和動保團體質疑，因此日漸減少。而美國自己的大型超市，要嘛只售零檢出的豬肉，要嘛標示清楚。

游淑慧認為，己所不欲，勿施於友，台灣民眾，分得出美豬「不等於」萊豬，也希望美國能分得出台灣民眾，沒有拒絕美豬，而是拒絕「萊豬」。

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