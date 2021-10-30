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美情報單位：新冠病毒並非「生化武器」　缺初期資料溯源困難

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲目前專家對於病毒是來自實驗室外洩或動物傳入仍各有歧見。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國家情報總監辦公室（ODNI）公布更新版的新冠病毒溯源評估報告，目前專家對於病毒是來自實驗室外洩或動物傳入仍各有歧見，依舊沒有最新進展；報告指出，世界各國都缺乏最初的臨床數據，因此無法進行完全的評估，但也駁斥了關於病毒是生化武器的說法。

根據《路透社》報導，ODNI公布新的溯源報告摘要，這是拜登政府自8月公布溯源報告後，睽違90天針對調查進度做更新。報告中提到，專家們對於病毒是來自實驗室外洩或是動物傳入，仍然各有歧見，但駁斥了源自於生化武器的說法，並提到這個論述的支持者，根本沒有直接接觸武漢病毒實驗室的權限，完全是在傳遞假消息。

報導認為，美國政府持續將這場疫情歸咎在中國，在激烈的政治鬥爭下，忽略政府沒有迅速行動保護公民。中國駐美大使館發言人劉鵬宇以電子郵件回應，「美國依靠情報機構而非科學家來追蹤病毒起源，是一場徹頭徹尾的鬧劇。」

美國情報機構指出，他們若沒有來自中國的資訊，例如病毒從動物傳給人的途徑，或是實驗室曾在疫情爆發前處理相關病毒的證據，就沒有辦法證實病毒到底是來自動物還是實驗室。報告也提到，美國機構和全球科學界都缺乏新冠肺炎最初病例的臨床數據，若能有更多資料出現，就能有越多發現。

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