台灣首例！Delta亞變異株「AY.4.2」傳染力恐高10%　擴散全球42國

▲新冠病毒。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

中央流行疫情指揮中心29日宣布，台灣驗出首例「AY.4.2」變異株，引發各界關注。此變種從Delta病毒變異而來，因此有著「Delta+」之稱，且傳播力疑似比Delta高出10%-15%，目前累計至少42國出現病例。但是，目前尚無證據顯示，它將引發更嚴重的症狀，或者讓現有疫苗失去防護力。

BBC、CNBC等外媒報導，科學家今年7月首度發現「AY.4.2」後，相關病例緩慢增加，目前已在至少42國現蹤，包括美國、丹麥、英國等等。WHO每周發布的最新流行病學報告顯示，「AY.4.2」確診數7月以來明顯上升，25歲以下年輕患者也有增多趨勢，可能與重返校園、社交頻繁以及尚未接種疫苗有關。

英國「AY.4.2」病例持續增加中，目前約佔10%左右，還被衛生安全署（UKHSA）列入調查中（VUI）變異株，反映出潛在風險。但公衛官員強調，此變異株目前沒有造成更嚴重疾病，或者降低現有疫苗的防護力。專家也認為，大規模爆發可能性不大，儘管有人擔心「AY.4.2」傳染性可能比Delta變異株高出10%左右，但目前尚無充分證據。

「AY.4.2」出現棘蛋白突變，此處正是病毒入侵細胞的關鍵結構，但它究竟如何或是否影響傳播力，仍是未知數。如果「AY.4.2」明顯具有更強傳染性，能夠逃脫免疫或者疫苗建立的免疫力，甚至導致更嚴重疾病，將會列入風險級別最高的「高關注變異株」（VOC），與母系毒株Delta並列。

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