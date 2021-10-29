男居家辦公突然「不規則腹痛」　掛急診竟是大腸癌

▲台北榮總桃園分院大腸直腸外科醫師官泰全指出，日前一名男子因腹痛掛急診，檢查發現竟罹患大腸癌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北榮總桃園分院最近接獲1名男子掛急診求助，因不規則腹痛向醫師求助，大腸直腸外科醫師官泰全檢查後居然是大腸癌，男子嚇了一跳，聲稱因COVID-19疫情關係，從通勤變成居家辦公，因此變得足不出戶，排便習慣跟著改變，出現不规則腹痛、食慾變差等；官泰全表示，早期大腸癌如妥善治療，存活率高達90%以上，籲請民眾養成定期大腸鏡檢查，若發現腺瘤瘜肉盡速切除，將可減少大腸癌發生機率。

這名求診患者到榮醫桃園分院掛急診，原本以為是因疫情壓力所引起變化，沒想到卻是噩夢的開始，因忍受不了日益加劇腹痛，才到醫院掛急診，經過檢查後赫然發現罹患了大腸癌。

官泰全解釋，大腸癌早期並無症狀，大部分人皆不自知，但仍可藉由定期接受篩檢進而發現盡早治療。大腸癌是治療率很高的癌症，根據統計，早期大腸癌若妥善治療，存活率高達90%以上。大腸癌主要是由大腸內腺瘤瘜肉癌化所造成，如能早期發現腺瘤瘜肉予以切除，將可以減少大腸癌的發生。

榮總桃園分院院長盧星華強調，2020年初開始的新冠肺炎疫情對全世界人類的生活影響甚鉅，改變許多醫療生態，今年5月開始，台灣疫情爆發，在三級警戒下，病人來醫院就醫意願大減，身體健康但年歲漸長的人也不來做全身健檢，身體稍有不適就來醫院做詳細檢查的人，開始害怕到醫院，無形中改變民眾就醫習慣。

官泰全建議，到該院區治療大腸癌病患，臨床表現都是「大腸腫瘤腸阻塞」，個案並沒有在早期沒症狀時就儘快就醫以盡早抓到病灶，而是等到不得不治療或受不了時才發現。近期來醫院治療病患都比較嚴重常有腸穿孔、腸阻塞或腫瘤蔓延到其他器官等情況，治療起來更費心費力。

自1995年至2021年，台灣地區大腸癌發生與死亡人數，每年呈快速增加情形，依國民健康署公布最新資訊，惡性腫瘤（癌症）仍居十大死因第一位，而十大癌症類別中，大腸癌發生率則高居第一位。癌症死亡有86%集中於55歲以上高齡族群，國健署補助50至74歲民眾每2年1次免費大腸癌篩檢（糞便潛血檢查），以幫助民眾早期發現早期治療。民眾已若符合相關條件，千萬不要忽視自己權益，及早接受篩檢，若有陽性反應則建議大腸鏡檢查。

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