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打第二劑高端！高嘉瑜自豪台灣價值100分　「連唱歌都變好聽了」

▲高嘉瑜接種第二劑高端。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲高嘉瑜接種第二劑高端。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者蘇晏男／台北報導

今年8月24日接種第一劑高端疫苗的民進黨立委高嘉瑜，今（29日）晚間透過臉書，表示自己已打完第二劑高端，還稱「台灣價值100分，神功護體百毒不侵，連唱歌都變好聽了。」此外，高嘉瑜也上傳一張照片，畫面中她雙手持小黃卡，露出的手臂上，還貼著打完針後的用於止血棉花。

對此，有網友留言表示，「唱一首來讓大家鑑定一下疫苗有沒有效吧~」、「感覺你打完高端之後，連坐姿都變優雅了」、「真正愛台灣的立委，哪像一些綠委嘴巴講講，一堆跑去打國外疫苗！」、「你唱歌原本就很好聽^_^」。

目前高端疫苗供不應求。政府向高端公司採購500萬劑新冠疫苗，含開口合約共1000萬劑，但截至26日還剩約86.4萬劑。對於高端在世衛組織（WHO）贊助下完成三期臨床試驗後，是否會再恢復500萬開口合約，衛福部長陳時中27日回應，得視試驗完成時間，但不會那麼快，加上其他疫苗供應量充足，「恐怕另外那500萬目前來講沒有那個需要了」。

此外，陳時中28日在指揮中心記者會上的媒體提問空檔，突向記者詢問有沒有人要等第二劑混打？且一一詢問等AZ或莫德納？這時，有人表示自己在等高端，讓陳時中驚喜，笑說「高端不用！我下午就帶你去打，你要去我陪你去，這個我anytime。」

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