26歲女峇里島「恐怖殺母」找男友一起裝箱　牢沒蹲完獲釋回美國

▲麥克（Heather Mack）於2015年因謀殺母親並將遺體塞進印尼峇里島的一個手提箱而與男友一起入獄。（圖／路透）



中央社

一名美國女子在印尼峇里島夥同男友殺害母親，並把屍體塞進行李箱棄屍，2015年遭判刑入獄。她在服完10年刑期的大半後，29日獲釋出獄。

路透社報導，29日稍早，因弒母遭判刑的美國女子麥克（Heather Mack）在記者包圍下，離開峇里島科洛布坎（Kerobokan）監獄，她不發一語。路透社也未能從她的律師取得評論。

麥克的男友雪佛（Tommy Schaefer）因2014年犯下這起駭人聽聞案件，引發全球關注。雪佛因預謀殺人被判處18年徒刑，麥克則因幫助謀殺被判處10年徒刑。麥克遭判刑時年僅19歲。

科洛布坎監獄女囚負責人莉莉（Lili）29日表示，麥克獲減刑34個月。她說麥克信仰虔誠，並參與獄中的時尚和舞蹈活動。

麥克的律師8月時告訴法新社，麥克一旦獲釋就會被遣送回美國。

▲麥克（Heather Mack）在服完10年刑期的大部分刑期後於週五獲釋。（圖／路透）



2015年，時年21歲的雪佛在法庭上表示，他之所以殺害麥克的母親謝拉（Sheila von Wiese-Mack）是出於自衛，謝拉因為反對他們交往而憤怒攻擊他。

謝拉的屍體在瑞吉酒店（St. Regis Hotel）被發現，手臂有瘀傷、手指也斷了。根據提呈法庭的證據，包括閉路電視影像顯示，雪佛和麥克在放下血淋淋行李箱後與計程車司機交談。

根據芝加哥媒體引述警方報告，麥克和母親關係不睦，謝拉經常報案指控女兒毆打並咬她。