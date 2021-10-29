全球新增確診2個月來首上升！　WHO示警：離疫情終結還很遠

▲歐洲疫情再度升溫。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

世界衛生組織（WHO）公布最新數據，全球的新冠肺炎新增確診案例與病歿人數時隔2個月再度上升，其中疫情最為嚴重的便是歐洲地區。儘管全球各地的新增確診病例都在下降，但歐洲感染人數已經連續3週上升。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）更表示，「這個數字也再度提醒我們，新冠肺炎的大流行還要很久才會結束。」

根據CNBC報導，世界衛生組織秘書長譚德塞28日在新聞發布會上透露，受到歐洲疫情升溫影響，全球新冠肺炎新增病例數與死亡人數2個月來首次增加。根據WHO的數據顯示，截至24日為止的7天內，全球一共通報了近300萬例的新增病例，較前一週增加了4個百分比。

▲WHO示警，距離新冠疫情結束還要很長一段時間。（圖／路透）



儘管24日的前一週歐洲的新增確診案例成長了7%，但全球整體的新增病例仍然下降了4%。不過在24日當週的全球新增確診卻因為歐洲地區暴增了18%，而增加了4%。譚德塞強調，「這再次提醒了我們，距離新冠肺炎大流行的結束還要很長一段時間。」

根據約翰霍普金斯大學數據，捷克與匈牙利的新冠肺炎疫情近日大幅升溫，截至27日以前，這2個國家的7天平均病例都比前一週暴增了100%以上。不僅如此，克羅埃西亞、丹麥、挪威以及波蘭等地的增幅也超過70%。

世界衛生組織提醒，在進入冬季的幾個月內，人們會更常待在室內，並且提高近距離接觸的機率，且房間內可能也沒有適時讓空氣流通，恐怕會加劇疫情發展。

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