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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

八大行業逐步鬆綁　無陪侍服務業者「符合4條件」可開放營業

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌28日院會裁示將進一步鬆綁防疫管制，11月2日起5類場合免戴口罩；其中，唱KTV、從事室內外運動，八大行業也將逐步解封。疾管署副署長羅一鈞表示，11月2日會先針對無陪侍服務的場所，若符合共通性防疫原則，或是從業人員疫苗條件達到至少接種1劑滿14天的標準，就可以向地方政府提出復業申請。

▲受到疫情影響，多地縣市政府宣布，八大行業暫停營業。（示意圖／記者林悅翻攝）

▲八大行業將有條件恢復營業。（示意圖／記者林悅翻攝）

由於疫苗接種率達成初步目標，停業近半年的八大行業也將迎來解封。羅一鈞說，11月2日會先針對無提供陪侍服務的場所，若符合共通性防疫原則，或是從業人員疫苗條件達到至少接種1劑滿14天的標準，就可以向地方政府提出復業申請。

根據規定，無陪侍服務者若符合下列防疫管理條件，得開放營業：

「福合共通性原則」
一般營業場所應有實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，應全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、提供充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消…等。

「從業人員接種篩檢」
從業人員均至少完成接種１劑疫苗滿14天
從業人員首次服務前應提供 3 日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

「提出申請並經地方政府核准」
提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目者，須另依衛福部和經濟部之相關指引辦理。

「復業後管理」
未完整接種2劑疫苗之從業人員，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗，顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。

另外，目前仍須關閉之場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）。

▲▼衛福部規劃部分行業有條件開放。（圖／行政院提供）

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