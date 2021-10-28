還是沒約滿！第12輪AZ、BNT限額加開「11.1萬人完成預約」

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日針對第12輪第2階段再次增開，開放第一劑BNT及第二劑AZ疫苗預約接種，預計有24.8萬人符合資格，限額19.8萬人。指揮中心今天中午公布預約結果，BNT有7萬人預約，AZ則有4萬人完成預約，總計有11.1萬人。

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▲第十二輪第二階段二度加開預約。（圖／指揮中心提供）

一、符合資格對象：

(一) 10月26日前意願登記BNT疫苗之29歲至18歲民眾[即1992/1/1(含)-2003/12/31(含)間出生]，預約接種第一劑BNT疫苗；人數預估約16.8萬人。

(二) 10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之40歲民眾[即1981年1月1日至12月31日(含)間出生]，預約接種第二劑AZ疫苗；人數預估約8萬人。

二、預約時程：10月27日下午7時至10月28日中午12時。

三、施打時程：10月29日至11月3日。

【補充說明】

10/27 19:00-10/28 12:00

第12期第二階段增開BNT第1劑預約狀況 (已截止)

符合預約資格：167,213 人。

已完成預約人數： 70,503 人。

10/27 19:00-10/28 12:00

第12期第二階段增開AZ第2劑預約狀況 (已截止)

符合預約資格： 80,469 人。

已完成預約人數： 40,763 人。