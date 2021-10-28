快訊／全國二級警戒維持至11月15日　最新社區防治措施出爐

▲11月2日起，KTV歡唱將不用戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌28日院會裁示將進一步鬆綁防疫管制，11月2日起5類場合免戴口罩；其中，唱KTV、從事室內外運動、室內外合照以及農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作，都可以拿下口罩，八大行業逐步解封。

由於接種目標初步達成，疾管署副署長羅一鈞說，因此會鬆綁一些管制措施，會持續維持實聯制、量體溫等必要防疫措施，但在口罩部分會放寬，除了先前已經宣布的飲食跟室外運動，針對唱歌、泡湯等等水域活動及室內運動部分，從11月2日開始可以有條件不免戴口罩。

另外，也取消集會活動相關的任數限制，也就是所謂室內80人、室外300人的上限，未來可以辦理一些比較大型的藝文展覽或是表演、體育活動等；國家風景區、國家公園的人數降載50％，也會跟著取消。

交通運輸工具方面，羅一鈞說，高鐵、台鐵的車廂以及國內班機、船舶，也都開放飲食取下口罩，另外KTV、電影院等娛樂場所，也都可以在場所內取下口罩飲食。

至於娛樂行業部分，11月2日會先針對無提供陪侍服務的場所，若符合共通性防疫原則，或是從業人員疫苗條件達到至少接種1劑滿14天的標準，就可以向地方政府提出復業申請。

根據衛福部報告，11月2日五大類場合免戴口罩，如室內外從事運動、唱歌；於室內外拍攝個人照、團體照；農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作；於山林含森林遊樂區、海濱活動；於溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。但仍應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應配戴口罩。

報告也指出，11月2日起也將取消集會活動人數上限、取消營業及公共場域人流控管與總量管制，以及取消藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業室外人數降載。

另外，這次也將開放台鐵車廂、高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班、電影院、KTV、MTV、網咖等場所、場域得暫時脫口罩飲食。