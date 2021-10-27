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振興五倍券嘛ㄟ通　北北基6家惜食分享餐廳加碼推優惠

▲振興五倍券嘛ㄟ通 北北基6家惜食分享餐廳加碼推優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲野餐日誌企業社「客家小炒飯」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

振興五倍券從8日開始發放，領取紙本券的民眾，除了可以參加新北市政府「加倍奉還」的加碼活動，新北市政府農業局輔導「惜食分享餐廳」加碼推出多種優惠。淡水區第一家惜食分享餐廳已試營運，預計11月正式營業，希望民眾可以實際行動支持店家。

今年10月配合行政院的振興五倍券方案，除了中央各單位跟進加碼推出各種優惠措施，如「農遊券」、「好食券」等各式優惠券，新北市政府也推出「加倍奉還」的加碼抽獎活動，讓紙本五倍券直接放大兩倍，都讓不少店家和民眾很有感，民眾除了用優惠券採買衣服、家電或從事娛樂活動外，現在也可以用手中的優惠券，以行動支持蔬果格外品的惜食分享餐廳。

▲振興五倍券嘛ㄟ通 北北基6家惜食分享餐廳加碼推優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲找到幸福咖啡店「透抽煎餅」。

農業局表示，北北基六家惜食分享餐廳，推出加碼優惠活動，包含新北市的「粩泰泰-泰式料理」和「野餐日誌企業社」，臺北市的「植日生手作蔬食」、「Café Chat Leopard豹紋喵喵」、「呷米蔬食／素食餐廳 Rice revolution vegetarian restaurant」及基隆市的「找到幸福咖啡店」。民眾只要持五倍券或其他優惠券消費，可獲得飲料升級、9折優惠或是免費餐點等多種優惠。

另外，位於淡水區淡江大學的「野餐日誌企業社」，今年10月開始試營運，11月初正式營業。目前共推出打拋豬、菇菇青醬及客家小炒等三種簡餐，後續除了會販售早餐，也會增加商品種類，歡迎校內師生與一般民眾趕緊嘗鮮。

農業局表示，農業局協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地「蔬果格外品」，對各店家或惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤各店家、「新北市農業局-稼日蒔光」及「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注最新資訊及惜食新知。

▲振興五倍券嘛ㄟ通 北北基6家惜食分享餐廳加碼推優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲植日生手作蔬食限量小菜「赤醬胡麻豆腐」。

▲振興五倍券嘛ㄟ通 北北基6家惜食分享餐廳加碼推優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲植日生手作蔬食全植甜點「冰淇淋肉桂捲」。

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