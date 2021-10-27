新北行動醫療車疫後今上路　駐點偏鄉守護2531隻毛小孩健康

▲新北「動物行動醫療車」兩側門可以展開如海鷗翅膀。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為維護醫療資源匱乏地區毛寶貝健康，新北市政府動保處持續進行動物行動醫療站駐點服務，今（27日）在10區尚未設置動物醫院行政區設置駐點站，媒合執業獸醫師每月2次前往各區駐點看診，包含疫苗接種、簡易手術、慢性病治療、照顧諮詢等。動保處表示，疫情舒緩，毛寶貝行動醫療服務已重新恢復舉辦。

動保處指出，為協助醫療不足基層之困境，於萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來及三芝區等10個尚未設置動物醫院行政區，成立毛寶貝行動醫療站，和獸醫師公會合作，媒合特約獸醫師提供每個月2次巡迴服務，迄今已協助2531隻毛寶貝醫療。

▲「動物行動醫療車」醫療用品設備，佈置布置成動物診療間。

同時，為方便獸醫師於偏遠地區門診，動保處改裝動物行動醫療車，它是一台外型亮眼鷗翼式車輛，兩側門可以展開如海鷗翅膀，5分鐘內就可以卸下診療桌、屏風、消毒用品與診療器械等設備，布置成一個動物診療間，隨車配備還有傳染病快篩、犬貓體內外驅蟲藥、紗布及繃帶等醫療用品，增加更多機動性，以提供寵物所需的狂犬病疫苗注射、一般門診、除蚤驅蟲等醫療服務。

動保處表示，感謝民間獸醫師支持，投入行動醫療服務，因行動醫療車及行動醫療駐點站在地醫療服務，讓飼主不再將帶毛寶貝去看病視為畏途，鼓勵民眾定期為寵物健康檢查、疫苗注射、除蚤驅蟲，了解毛寶貝健康，若有疾病能夠早期發現並早期治療，建立毛寶貝家庭醫師的觀念。

▲有行動醫療車守護，讓更多毛寶貝得到醫療照護。

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