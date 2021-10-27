涉性侵女護理師逼「吞下精華」　新北家防官遭2關鍵證據起訴

▲新北某家防官涉嫌性侵女護理師遭起訴。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

時任新北市三重分局的防治組黃姓家防官，2020年初在核發保護令時認識女護理師薔薔，並跨越家防官與報案人的禁忌，發展成男女關係，不料黃男認為薔薔對他不忠，涉嫌強上性侵了薔薔，還逼她吞下自己的「精華」，新北地檢署今日依照驗傷報告，以及薔薔下體確實有黃男DNA等事證，將黃男起訴。

33歲的黃男警專25期畢業，當時有穩定交往的女友，原本在派出所服務，2019年底調到三重分局防治組擔任家庭暴力防治官，卻因為工作認識了人妻薔薔，薔薔到三重分局申請保護令時黃男與她結交認識，噓寒問暖下頻頻試探，最終倆人發生了關係，多次發生性行為。

薔薔控訴，黃男因為認為她另外跟男人有染，3月12日上午9時許在薔薔租屋處內情緒失控，違反她的意願下強制性交，甚至還逼她吞下「精華」後，拿著住處鑰匙離去。薔薔事後向朋友哭訴自己遭性侵，並在姊妹陪同下去討回自己的鑰匙，不斷強調自己不願發生性行為，友人事後也都向檢警作證。

除此之外，檢方還有拿到薔薔曾經傳訊給黃男說「我是說我不想被勉強」等語，此外還有薔薔下體採到黃男的DNA、驗傷報告等，認定黃男涉嫌性侵薔薔，將他起訴。

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