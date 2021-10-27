81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領950萬遺產　秒公開新任富商男友

▲英國牧師克萊蒙特與小55歲鮮肉馬林結婚，登上新聞版面，去年離世後，馬林繼承了大筆遺產。（圖／翻攝自Facebook、IG、TikTok／Florin Marin，下同）

記者張寧倢／編譯

羅馬尼亞28歲男子馬林（Florin Marin）於2017年和英國81歲退休牧師克萊蒙特（Philip Clements）結婚成為同性伴侶，而克萊蒙特去世後，馬林不僅繼承了25萬英鎊（約新台幣957萬元）的遺產，現在還交了一名新男友，馬林本人也在社交帳號上大方轉發外媒報導。

▲28歲的馬林大方地在個人IG與TikTok轉發關於自己新戀情的報導，也PO出他在西班牙的旅遊照。馬林透露，整趟旅程皆由現任男友出資。

綜合《鏡報》、《太陽報》報導，馬林的亡夫、英國肯特郡的81歲牧師克萊蒙特去年6月在醫院獨自離世，而他留下的15萬元人壽保險金與10萬元財產，全都由馬林繼承，而且只要他不再婚，每個月還能獲得2000英鎊（約台幣7.6萬）的退休金。最近外媒更曝光了他的新一段戀情，對象是一名51歲富商德維加（Jeronimo Jesus de Vega），兩人的裸身自拍照也在報導中刊載。

▲28歲的馬林去年喪夫，與81歲牧師老公（右）天人永隔，如今又交了一名51歲的西班牙富商男友。

報導指出，馬林和新男友年紀相差快2倍，雖然對方育有一名孩子，但卻比前夫克萊蒙特（Philip Clements）更有錢。馬林最近在西班牙一幢別墅度假，他毫不臉紅地向媒體表示，「我的西班牙男人德維加，為我這趟假期買單，我不會把錢花在度假上，由我的愛人付錢，雖然我還有從丈夫那裡拿到的錢，但因為我不傻，我不會把這些錢花在小事情上，就單純存在銀行裡。」

▲馬林與新歡德維加。（圖／翻攝自推特）

馬林坦承，自從媒體報導他繼承巨額遺產後，在臉書、TikTok等各種社交平台上都會有人試圖聯繫他，還會承諾要陪他一輩子，但他沒有上當。然而，報導指出，馬林和克萊蒙特結婚才5個月，兩人就因為馬林的夜生活問題而吵架分居，克萊蒙特隻身回英國後，馬林就曾短暫地和現任男友德維加約會過，只是後來馬林又和丈夫重修舊好了。

馬林說，他們才剛在一起幾個月，也許之後會再婚，但他並不著急，「當然，我每天都在想著克萊蒙特，因為他是我的老公，而他現在仍然在天上看著我。」據悉，克萊蒙特生前曾說出一段對馬林的告白，「我到死都愛他，如果我們永遠分離，那我會成為世界上最不幸的人。」

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