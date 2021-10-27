回郵索書！李永然教你避免子孫爭產先做身前規劃

▲國外多有百年家族企業，可見代代傳承不是做不到，重要的是，生前就要進行妥適規劃。（圖／視覺中國）

記者王淑君／綜合報導

人人皆企盼自己事業有成，能順利進行家族傳承，更希望自己創辦的企業將來能成為「百年企業」，甚至永續經營。但諷刺的是，更多的是企業家身後下一代彼此爭產，甚至打官司，或將家醜曝曬在大眾面前。富過三代難道真的做不到嗎？

其實國外多有百年家族企業，如羅斯柴爾德家族、默客家族、洛克菲勒家族等等，可見代代傳承不是做不到，而是要如何做到？最重要的是，生前就要進行妥適規劃。

要解決這道難題，李永然律師指出，家族企業必須重視「治理」，而家族企業強化正式治理，可以運用「借名契約」、「家族持股投資公司」，也可以運用「家族憲法」、「家族會議」、「閉鎖性公司」、「家族辦公室」等。

他強調，首先經營者於生前立遺囑，交代遺產分配或禁止分割或運用「遺囑信託」，並指定妥適的「遺囑執行人」，代為執行遺囑的內容，並貫徹立遺囑人的意志。其次，可以考慮導入「家族信託」。

所謂「家族信託」是一種有效的財富傳承方式。再者，家族企業有些不希望創辦人往生後，配偶、子女等繼承人繼承股份，致這些股份未來流到外人手中，此時可運用「閉鎖性公司」的設立，實現此一目的。

「閉鎖性股份有限公司」乃指股東人數不超過「50人」，並於章程定有股份轉讓限制的非公開發行股票公司（《公司法》第356條之1）。又有些創辦人為了自己所創的事業及傳承至下一代的財產能永續，則運用「家族憲法」。若是想在生前即對不動產或公司股權進行移轉，且又不希望失去控制權，此時在不動產方面可以運用「信託」或「預告登記」，在股份或股權方面也可以運用「信託」。

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