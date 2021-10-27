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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

回郵索書！李永然教你避免子孫爭產先做身前規劃

▲▼ 企業經營，老闆，經理人，商業，商場。（圖／視覺中國）

▲國外多有百年家族企業，可見代代傳承不是做不到，重要的是，生前就要進行妥適規劃。（圖／視覺中國）

記者王淑君／綜合報導

人人皆企盼自己事業有成，能順利進行家族傳承，更希望自己創辦的企業將來能成為「百年企業」，甚至永續經營。但諷刺的是，更多的是企業家身後下一代彼此爭產，甚至打官司，或將家醜曝曬在大眾面前。富過三代難道真的做不到嗎？

其實國外多有百年家族企業，如羅斯柴爾德家族、默客家族、洛克菲勒家族等等，可見代代傳承不是做不到，而是要如何做到？最重要的是，生前就要進行妥適規劃。

要解決這道難題，李永然律師指出，家族企業必須重視「治理」，而家族企業強化正式治理，可以運用「借名契約」、「家族持股投資公司」，也可以運用「家族憲法」、「家族會議」、「閉鎖性公司」、「家族辦公室」等。

他強調，首先經營者於生前立遺囑，交代遺產分配或禁止分割或運用「遺囑信託」，並指定妥適的「遺囑執行人」，代為執行遺囑的內容，並貫徹立遺囑人的意志。其次，可以考慮導入「家族信託」。

所謂「家族信託」是一種有效的財富傳承方式。再者，家族企業有些不希望創辦人往生後，配偶、子女等繼承人繼承股份，致這些股份未來流到外人手中，此時可運用「閉鎖性公司」的設立，實現此一目的。

「閉鎖性股份有限公司」乃指股東人數不超過「50人」，並於章程定有股份轉讓限制的非公開發行股票公司（《公司法》第356條之1）。又有些創辦人為了自己所創的事業及傳承至下一代的財產能永續，則運用「家族憲法」。若是想在生前即對不動產或公司股權進行移轉，且又不希望失去控制權，此時在不動產方面可以運用「信託」或「預告登記」，在股份或股權方面也可以運用「信託」。

台灣逐漸邁入高齡社會，許多銀髮族想要在自己仍健在時，將自己的財產做好規劃，卻又不知如何進行？永然聯合法律事務所李永然律師及永然家族傳承法律事務中心特別企劃《家族傳承規劃與遺產繼承法律手冊》，邀集永然聯合法律事務所台北所、桃園所、高雄所陳淑芬律師、彭郁欣律師、黃斐旻律師、許啟龍律師、吳任偉律師、陳宜鴻律師、盧孟蔚律師、黃介南律師、朱萱諭律師、王仁炫律師、鄭智仁律師、亞信國際專利商標事務所謝顯榮所長、永然地政士聯合事務所李廷鈞地政士共同執筆，說明家族傳承的規劃及運用。

《家族傳承規劃與遺產繼承法律手冊》由永然法律基金會捐印，欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓永然法律基金會 收」即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上請參考永然文化網站

▼《家族傳承規劃與遺產繼承法律手冊》由永然法律基金會捐印。（圖／永然文化提供）

▲▼《家族傳承規劃與遺產繼承法律手冊》由永然法律基金會捐印。（圖／永然文化提供）

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