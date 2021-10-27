懷疑男友劈腿…她存「神龍照」逼道歉嗆：爆料公社見！下場G了

▲新竹女認為男友劈腿，偷翻拍對方裸體、自拍下體照，藉此威脅對方道歉。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名女子小君（化名）因認為男友阿胡（化名）在交往期間有偷吃、劈腿等行為，竟偷偷翻拍阿胡裸體、下體照，分手後為了逼對方道歉，她將私密照傳給阿胡，嗆聲「你要為你的所作所為付出代價」，又揚言要上傳「爆料公社」，遭阿胡提告。日前法院判決出爐！

檢方調查，34歲小君2018年11月12日趁著阿胡熟睡時，打開男友手機，驚見裡面有裸體、生殖器自拍照，以及男友與其他女子的私密對話紀錄，便偷偷用手機翻拍私密照、對話。

2人於2018年11月11日分手，隔天凌晨小君將阿胡的生殖器照傳給對方，並嗆聲「我今會熬夜讓你的所有都見光」、「全部我都會講」、「你要為你的所作所為付出代價」、「...就讓世人見清你的真面目！」、「...你現在也完全都不對你的所作所為有感到任何抱歉！真的是可惡到不行！」要逼對方向她道歉。

▲阿胡最後忍無可忍決定提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿胡見狀，心生畏懼只好於同年月14日親筆寫下道歉信交給小君。但小君認為，阿胡沒有公開向她道歉認錯，同年月20日又傳照片給阿胡，隔天再發送「今天我放低姿態要跟傷害我的人要道歉，只是想好好談談，卻未見回音，這次，爆料公社見！」，揚言要在臉書社團「爆料公社」上傳阿胡的對話、隱私照。

除此之外，小君還用個人臉書帳號PO出長文，文內更點名阿胡「這是我的最後極限，談一個我們都能接受的方式，當作是我最後一次，我愚蠢和傻的，給你的『最後』到不能再最後的一個方式了！星期五前回覆我，就像簡訊說的，如果沒收到你回覆，我就當你忽略我的善意了！」阿胡最後忍無可忍，決定向小君提告。

新竹地方法院審理過後，認為小君遇到感情糾紛，不思理性方法解決，竟然草率的以這種方式使前男友做無義務的事情，實在相當不可取，但念在她犯後坦承犯行，依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄、強制、強制未遂等罪，判小君應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，給予緩刑2年。全案仍可上訴。