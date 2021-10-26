懷胎9月孕婦當街拉車門阻男友　拉扯員警嗆：X人！黑道！

▲懷胎九月的郭姓孕婦，不願讓男友上車離開，警方勸阻竟反嗆「Ｘ人」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區23日下午2時許，一對情侶在中原街上發生爭執，警方獲悉到場發現男友正要搭小黃離開，懷胎9個月的女友，不顧即將臨盆生子，卻拉住小黃車門阻擋，經警方勸阻後讓男友離去，女友卻將矛頭指向警員，非但出手抓傷警員，甚至還罵警員「X人」。

警方調查，45歲的蔣姓男友與30歲的郭姓女友，23日下午2時許在中山區中原街馬路邊爭論「生小孩」的事情，但因雙方意見不合在街上發生口角，附近民眾見狀緊急通知警方處理，警方獲悉到場後隨即介入勸說雙方。

但蔣姓男友想搭計程車離去，懷胎9個月大的郭姓女友卻不願意，當街拉住小黃出門不讓蔣男走，最後警方出面，將郭姓女友拉開，才讓小黃順利駛離，沒想到郭女將矛頭轉向現場處理的警員，出手拉扯現場處理警員，造成警員手臂被抓傷，甚至還出言嗆「X人，你們不是人民保母，你們是人民黑道」，警方只能將她帶回派出所保護管束。

郭姓女友到派出所仍相當不滿，不顧懷有9個月身孕，情緒相當不穩定，冷靜後才知道闖了大禍，直呼「我要生小孩了」，但警方訊後仍依照妨害公務罪嫌，將郭女移送法辦。

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