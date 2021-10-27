爆乳正妹慘被霸凌！她「解放渾圓」正面回擊酸民　1年海撈7600萬

▲ 洛克特收到一堆謾罵訊息，感到相當無奈。（圖／翻攝自TikTok／@bonnielocketxo）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女網紅擁有前凸後翹的好身材，經常在公開的社群網站上分享自己的性感影片，短時間內吸引超過百萬粉絲追蹤，酸民攻擊卻也接踵而來，甚至遭受死亡威脅，但她沒有被挫折擊倒，靠著經營OnlyFans成人頻道賣肉，年收入超過7000萬，驕傲向酸民展現自己有多麼成功。

《每日星報》26日報導，現年33歲的洛克特（Bonnie Locket）為吸引更多粉絲訂閱她的OnlyFans頻道，開始在社群網站分享穿著緊身衣或比基尼的性感影片，在鏡頭前大跳熱舞、抖動雙乳，IG累積105萬人追蹤，TikTok粉絲更是突破200萬人，卻也招來不少酸民，私訊全被網友的恐怖威脅淹沒。

洛克特說明，「有人說想殺死我，認為我應該自殺」，從她開始經營TikTok以來，網友的謾罵從沒停過，每天收到的仇恨訊息簡直到了令人作嘔的程度，令她一度無法再拍任何影片，只能哭著向男友訴苦。

為吸引人們訂閱OnlyFans，她的影片確實尺度較大，但並不違反規定，沒想到引起大批網友長期霸凌，嚴重影響她的心理健康，且其中一些酸民還是未成年的青少年，卻在網路上狂罵她是醜女。

洛克特坦言，曾經為此很受傷，但不得不學會忽視酸民，因為她還想爬得更高。她靠著在OnlyFans上出售辣照，目前每個月至少賺進15萬英鎊（約新台幣574萬元），年薪高達200多萬（約新台幣7655萬元），希望能夠登上顛峰，「堵住他們（酸民）的嘴，也向自己證明，我很擅長我的工作，還能賺很多錢」，同時呼籲社群平台採取更多措施，防止網路霸凌。

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