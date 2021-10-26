嫁26歲鮮肉！她PO片曬愛「臉蛋光滑沒皺紋」驚呆網　真相曝光

▲媒體報導，秋騷於1957年生，華強則是1992年出生。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

越南6旬婦人秋騷（Thi Thu Sao）2018年與當年才26歲男子華強（Trieu Hoa Cuong）結婚，相差30多歲的小倆口婚事隨即引發當地社會關注，但他們不畏外界眼光，時常PO照片和影片曬恩愛。如今3年過去，他們近期一段影片再度受到網友熱議，因為秋騷的臉蛋看起來相當光滑，白皙皮膚似乎看不出歲月痕跡。

@thusao119 vc Hoa Cương Thu Sao xin kính chúc các bà các mẹ các cebb cùng các cháu yêu thương ngày 20_10 nhiều niềm vui , nhiều sức khỏe , trẻ trung xinh đẹp ạ ♬ nhạc nền - Thị Thu Sao

越南媒體《eva.vn》報導，秋騷與華強10月20日過越南婦女節時，拍影片向身邊的妻子及所有女性獻上祝福，2人互動親密，華強在牽著愛妻的手時，也不時望向她，眼神愛意滿滿，在影片結束前，小倆口不忘朝著鏡頭比出愛心手勢。這段影片隨即引發網友熱烈討論，但許多人關注的焦點全在秋騷的臉龐，因為她的皮膚白皙光滑，看不出歲月痕跡。

據悉，秋騷為了與丈夫看起來更登對，進行一系列整形手術，花費至少2.16億越南幣（約新台幣26萬元）整形，包括豐唇、隆鼻、牙齒美白等，除此之外還會把照片大量修圖。

但部分網友指出，秋騷看似光滑無皺紋的臉蛋，其實是APP美顏濾鏡效果，因為在之前的直播影片中，皺紋明顯可見。

@thusao119 mình thích làm j là quyền của mình kg ai có quyền ... ♬ nhạc nền - Thị Thu Sao

事實上，秋騷與華強之所以會認識對方，是華強當年為了治療臉部暗瘡，才到秋騷開的美容院求助，但也因為2人聊天沒有代溝，男方也不在意女方年紀，認定秋騷相當貼心，決定向女方表白。最終2人不顧家人反對，於2018年成婚。

秋騷與華強結婚3周年時也拍攝婚照，當時秋騷曾說，儘管夫妻倆遇到不少批評及質疑，但仍會緊握彼此的手，未來將繼續幸福走下去來證明2人之間的愛情，「一轉眼3年過去，我們依然幸福」。

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