桃園第一劑疫苗涵蓋率達7成　鄭文燦：完成65歲長者疫苗接種計畫

▲桃園市長鄭文燦26日視察桃園區疫苗接種站運作情形，向長者慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日視察桃園區疫苗接種站運作時表示，目前桃市65歲以上長者接種率約為8成為全國之冠，全市65歲以上長者造冊施打部分今日將全數完成兩劑接種；另外，桃園預計10月底前完成接種約70萬劑，全國目標為10月底第一劑疫苗涵蓋率達7成、第二劑達3成，桃園疫苗第一劑於25日涵蓋率已提前達到7成。

▲桃園市桃園區五中市民活動中心26日為65歲以上長者進行疫苗接種作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午視察桃園區五中市民活動中心疫苗接種站運作，鄭文燦指出，今日進行65至67歲長者（原住民55至57歲）莫德納疫苗第二劑接種，並開放65歲（原住民55歲）以上長者及不在籍長者補打，目前全市65歲以上長者接種率約8成，已為全國之冠，65歲以上長者造冊施打部分，今日將全數完成兩劑接種。

鄭文燦說，桃市預計在10月接種約70萬劑，全國目標為10月底前第一劑疫苗涵蓋率達7成、第二劑達3成，但桃園市已於25日疫苗第一劑涵蓋率已提前達到7成，更期待台灣早日通過疫情考驗、展現韌性。

▲桃園市桃園區五中市民活動中心26日未65歲以上長者進行疫苗接種，長者坐在椅子上等候醫護人員接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園今天有58個疫苗接種站開放施打疫苗，方便民眾就近接種，五中市民活動中心疫苗接種站由桃園榮總分院負責，打得快又好，已為桃園接種約20萬劑，感謝醫護人員提供專業施打服務及桃園區公所服務團隊付出；市府將持續提供友善接種服務，守護民眾健康。目前無論AZ、BNT、莫德納或高端疫苗供應量均充足，接種疫苗安全、有效，可提升保護力，也能降低重症感染風險，籲請尚未接種者盡快至1922疫苗預約平台預約。

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