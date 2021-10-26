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他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心...岳母來電大逆轉

▲桃園市劉姓男子去年1月間與未滿16歲女友在住處發生親密關係，導致少女懷孕，一度開心「我要當爸爸了」，後又反悔質疑不是他的種，事後挨告及時達成和解。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲劉男去年1月與未滿16歲女友在住處發生親密關係，導致少女懷孕，他一度開心「要當爸爸了」，後又反悔質疑不是他的種。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子前年12月間在網路上認識還未滿16歲的少女，隔月2人成為男女朋友關係，去年1月間少女到劉男住處過夜，隔日清晨劉男在未違背少女意願下發生親密關係，事隔一週，少女突告知驗孕結果有身孕，劉男一度開心在2人臉書對話中「我要當爸爸了」，但事後又反悔，少女母親獲悉後報警提告；桃園地院法官認為劉犯後否認犯行、態度不佳，但審酌劉男與少女達成和解，審結依於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處有期徒10月，還可上訴。

檢警調查，年約20餘歲劉姓男子，前年12月間透過網路聊天室與未滿16歲的少女認識，劉男事後主動將少女納為好友，透過臉書聊天開始交往成為男女朋友，去年1月8日，劉男邀少女到其住處聊天，少女在其住處過夜，翌日凌晨，劉男睡醒後關掉房間電燈，主動挑逗與撫摸少女，在未違背其意願下，2人發生性行為且在少女腹部處射精。

事隔一週，少女透過臉書告知劉男傳送驗孕棒照片檢測結果顯示2條線，劉男則回「我要當爸爸了」、「好開心」、「真的假的」、「我明天去提親」、「你怎麼突然驗」等語後，少女則回覆「阿就怪怪」、「一個禮拜過後了，也覺得差不多了」等語，劉男事後回覆「我還在很爽」、「在想怎麼籌備婚禮」、「怎麼籌聘金」、「怎麼跟我爸媽講」、「會不會被罵什麼的」等語。

但事後未久，少女家人察覺少女似乎借給劉男1萬元，少女媽媽打電話詢問劉男是否向女兒借錢等語，女兒事後才坦承與劉發生親密關係，媽媽立即帶女兒報警提告，檢方偵結依妨害性自主罪嫌將劉男起訴。

桃園地院法官認為，劉男明知其為14歲以上未滿16歲之少女，思慮未臻成熟，竟為滿足一己私慾，對少女為性交行為，影響其身心、人格發展健全，且被告犯後否認犯行且未見悔意，犯罪後態度非佳。但審酌事後與少女達成和解，審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒有期徒刑10月，還可上訴。

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