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唱完歌被男友帶到摩鐵　她喊「不要」慘遭硬上！色男判決出爐

▲桃園市風姓男子去年5月間與女友相約KTV歡唱，結束後佯稱送女友返家卻改道摩鐵休息，求歡遭拒怒毆女友，不顧其大喊「不要」硬上得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市風姓男子去年5月間與女友相約KTV歡唱，結束後佯稱送女友返家卻改道摩鐵休息，求歡遭拒怒毆女友，不顧其大喊「不要」硬上得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市風姓男子去年5月間與女友相約KTV唱歌，翌日清晨結束離開時，風男佯稱搭小黃送女友返家，2人上車未久，風卻指示運將改道前往摩鐵休息，未料風與女友進入房間後發生爭執先毆打女友臉部成傷，又違背其意願下強脫衣褲，不顧女友大喊「不要」強制性侵得逞；桃園地院法官審酌風雖坦承犯行，但卻違反女子意願而為性交行為，行徑惡劣，審結依強制性交罪判處有期徒刑3年6月，還可上訴。

檢警調查，風姓男子與女友在去年5月9日深夜相約桃園市某KTV歡唱，10日上午6時許唱歌結束準備離開時，風男佯稱一起搭乘計程車送女友回家，女友不疑有他上車後，風卻指示小黃運將開往桃園市某摩鐵準備投宿休息。

未料進入房間後，風男與女友突起口角，風徒手毆打女友臉部成傷，女友衝入廁所以電話視訊向哥哥求救，隨後走出廁所，風男在違背女友意願下，強脫其外褲與內褲，不顧其大喊「不要」等語，以身體壓住女友後強制性交得逞。

桃檢在複訊時，風男坦承犯行不諱，受害女友與其哥哥則指證歷歷，警方則提供摩鐵監視畫面、女子手繪現場示意圖與醫院驗傷證明等資料佐證，檢方偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院法官審訊時，風男均坦承犯行，法官審酌風男為滿足自身性慾，竟不知尊重女友身體自主權與性自主意願，對女友為強制性交行為，嚴重戕害其人性尊嚴，造成身心受創，遭此性侵陰影恐終身難以抹滅，自應予以嚴懲；風男之辯護人則聲稱，被告已坦承犯行，且已獲得女友原諒等情，請求依刑法第59條之規定減輕其刑。

法官認為，惟念峰男犯後坦認犯行，考量事發後已與女友達成和解並獲得原諒，審結依強制性交罪，處有期徒刑3年6月，本案還可上訴。

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色男KTV摩鐵強制性交

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