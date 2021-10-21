▲林氏璧直言：「若老人家的覆蓋率沒辦法上來，遲早我們會付出代價」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土疫情趨緩，近日確診數喜見加零或偶有零星舊案，加上截至19日人口接種涵蓋率達64.29%、劑次人口比87.67%，國人對疫情可控有信心。但前台大感染科醫師林氏璧卻從上升的疫苗覆蓋率看出背後危機，驚覺65歲以上長者第一劑「好像打不太動了」，擔憂要不是非莫德納不打，就是根本不想打，「遲早會付出代價」。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》分析「台灣新冠疫苗覆蓋率上升背後的危機」，他說雖然大家將重點放在第一、二劑覆蓋率，但別忘了容易重症的年長者才是重中之重，可惜的是65歲以上的長者第一劑似乎打不太動了，「這批BNT疫苗65歲以下打得較多 ，但老人沒怎麼出來打。令人擔心。」。

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▲林氏璧憂心還有65歲以上的長者未接種疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

林氏璧接著說，2個月前第一劑已達75歲以上70%、65～74歲80% ，當時以為未施打者還在等莫德納，但隨著同樣是mRNA疫苗的BNT開放後也沒怎麼動，「要不是他們認知錯誤還在非莫不打，更可怕的就是這群人根本不想打了。」

在日本、英國、新加坡等地，年長者疫苗覆蓋率皆為90%以上，林氏璧認為這是整體重症率得以壓低的關鍵。而在台灣，因疫情控制很好，恐讓長者衍生沒有施打急迫性的念頭，再加上可能接收到的資訊「有許多疫苗懷疑論」，緊接著媒體報導疫苗不良反應，因而導致延後、甚至拒絕接種。

「但真的別太天真了，一來秋冬也許本土疫情會再起，二來就算我們真的可以一路守下去，我們終究會開放國門考期末考的。若老人家的覆蓋率沒辦法上來，遲早我們會付出代價。」林氏璧苦勸。他也呼籲民眾關心身邊65歲以上還未接種疫苗的長者，從自身能做的開始努力。