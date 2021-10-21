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提高桃園疫苗接種涵蓋率　鄭文燦：突破7成可望逐漸解封

▲桃園市長鄭文燦21日上午到桃園區建國雲林市民活動中心視察疫苗接種後表示，疫苗接種涵蓋率到達7成後，可望逐漸解封。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦21日上午到桃園區建國雲林市民活動中心視察疫苗接種後表示，疫苗接種涵蓋率到達7成後，可望逐漸解封。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦21日上午視察桃園區疫苗接種情形後指出，10月份是疫苗月，桃園進行各種疫苗接種，中央的目標是10月完成第一劑接種人口涵蓋率達7成、完成兩劑接種涵蓋率達3成；桃園市目前第一劑涵蓋率接近6成5，兩劑涵蓋率預計在月底可達3成。疫苗接種人口涵蓋率若達7成，就可望逐漸解封與恢復正常生活，鼓勵市民踴躍預約接種，共同提升接種率與防疫安全。

▲桃園市桃園區建國雲林市民活動中心，醫護人員為民眾接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市桃園區建國雲林市民活動中心，醫護人員為民眾接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午到達桃園區建國雲林市民活動中心視察疫苗接種運作情形，鄭文燦表示，10月份是疫苗月，第11與12期總計開放70萬3,004劑次量能，感謝全市各醫護團隊辛勞提供貼心與專業服務；10月底桃園市第一劑涵蓋率接近6成5，接種兩劑涵蓋率在月底可達3成。疫苗接種人口涵蓋率若達7成，可望逐漸解封與恢復正常生活。

鄭文燦呼籲，民眾接種後要保留疫苗接種記錄卡（黃卡），若遺失可至衛生所申請，「健保快易通」APP也可查詢就醫、接種與購買藥品紀錄，疫苗是健康、安全、有效的防疫方式，接種後要多喝水與休息。

▲桃園市桃園區建國雲林市民活動中心，醫護人員逐一為等待民眾接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區建國雲林市民活動中心，醫護人員逐一為等待民眾接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提醒，市府推出的「好市乘雙券」20日已開放上網登記，預計發行23.1萬張，抽中民眾可使用紙本振興五倍券兌換桃園好市乘雙券，包括200元換400元、500元換1,000元各10萬份、3萬份的1,000元換2,000元與1,000份的5,000元換1萬2,000元。

此外，桃園購物節將於11月份開跑，活動為期90天，只要在桃園市消費滿500元可參加抽獎，每天抽出1台電動機車、1支Garmin手錶，每週加碼抽1輛汽車，獎項非常豐富，希望市民在疫情後期能多多消費與旅遊，以促進經濟復甦。

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