兄弟檔檢舉自家社區逾200次　鄰居國中兒到訪被控「組織犯罪」

▲議員李家興在議會上質詢指出，桃楊梅區一對兄弟檔，4年對社區鄰居檢舉逾200次，從11歲小朋友到90歲長者都成檢舉對象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員鄭文燦25日在市議會上質詢指出，楊梅區某社區有對兄弟檔，自2017年以來檢舉社區鄰居逾200次，透過監視器化手機拍攝隨時監控，郵差機車壓過門前磁磚就提告，連鄰居國中生同學到訪竟挨「組織犯罪」，甚至從11歲小朋友到90歲長者都遭殃；市長鄭文燦表示，針對重複、惡意等不實檢舉，市府將依行政程序法列管後會通知各單位，授權各單位權衡處理，不會隨之起舞。

李家興說，楊梅這處社區居民以匿名方式四處檢舉，居民查出是這對兄弟檢舉後曾上門溝通，但卻慘遭潑水攻擊，住戶停車也被檢舉，居民四年被檢舉逾200次，包括市府、警方、消防分隊、環保局、衛生局等單位頻頻造訪，但卻查無事實。

▲桃園市議員李家興說，楊梅區一對兄弟檔，長期對社區鄰居檢舉，常常停車在自家門前莫名被其以水柱潑灑。（圖／熱心民眾提供）

李家興舉例，鄰居住家沒失火卻被119亂報發生火災，住戶車停自家門慘遭惡意潑水、年節大掃除、中元普渡，住戶燒金紙被檢舉製造空汙、90歲老人散步經過其家門就被恫嚇入侵住宅、郵差機車壓過門前磁磚就被提告、連國中生同學造訪，被檢舉是組織犯罪，還不時以手機對鄰居拍照錄影蒐證，居民生活在恐懼中，基層員警疲於查證，還遭檢舉處理不當。

李家興強調，員警與居民都滿腹委屈，該兄弟檔不只長期擾民，四處檢舉造成行政資源浪費，呼籲政府部門處理方式要節制，並非檢舉照單全收，該社區已有住戶聯名陳情，籲請市府正視惡意檢舉，避免基層行政單位疲於奔命。

鄭文燦認為，針對這種重複、惡意或不實檢舉，市府將依行政程序法列管後通知各單位，並授權各單位權衡處理，不會隨之起舞。

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