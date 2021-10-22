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桃園購物節11月5日起跑　消費500元抽汽機車+1500萬別墅

▲桃園市長鄭文燦22日表示，市府推出「桃園好市乘雙券」，讓振興五倍券獲得加倍；「桃園購物節」在11月5日起跑，在桃園消費滿500元有機會抽中汽機車與最大首獎位於青埔地區1500萬元別墅。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦22日表示，桃園好市乘雙券讓振興五倍券加倍；桃園購物節11月5日起跑，消費滿500元可抽汽機車與最大獎、青埔1500萬別墅。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日主持「桃園消費抽千萬 你GO了沒」活動時宣布，市府在疫情趨緩推出「桃園好市乘雙券」，讓振興五倍券獲得加倍幸福。另外，「桃園購物節」將於11月5日起跑，民眾只要憑在桃園市店家消費滿500元收據或發票，上網登錄即可參加抽獎，有機會抽中汽機車等於2000個獎項，其中首獎是位於中壢青埔地區價值1500萬元別墅1棟，歡迎國人來桃園消費、抽大獎。

鄭文燦市長下午3時許出席「桃園消費抽千萬 你GO了沒」活動時指出，新冠肺炎疫情逐漸趨緩，為復甦產業經濟、恢復消費與旅遊信心，市府推出「桃園好市乘雙券」，讓振興五倍券獲得加倍幸福。「桃園購物節」將於11月5日至明年2月15日，總計一百天熱鬧登場，民眾只要憑在桃園市店家消費滿500元的收據或發票，上網登錄即可參加抽獎，獎項金額超過3500萬元，獎品數超過2000個。

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▲桃園市長鄭文燦出席「桃園購物節」活動，民眾消費滿500元有機會中汽車大獎。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦出席「桃園購物節」活動，民眾消費滿500元就能抽汽車。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦現場還加碼，購物節最後一週將抽出位於中壢青埔地區，價值1500萬元的別墅好房，總獎金額超過6000萬元，歡迎國人朋友來桃園消費、抽千萬大獎，讓台灣經濟變得更好。

▲桃園市長鄭文燦出席「桃園購物節」活動，消費滿500元有機會中汽機車等大獎。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦出席「桃園購物節」活動，消費滿500元有機會中汽機車等大獎。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市府舉辦「桃園購物節」，活動為期100天，每天都會抽出電動機車、週週抽汽車，其中汽車獎項包括福特六和汽車價值121萬元頂規的KUGA休旅車、國瑞桃苗豐田汽車熱門的COROLLA車款以及中華三菱Zinger與COLT PLUS等總計12輛汽車；電動機車包括台鈴機車SUZUKI最新款E-ready Fun、台灣山葉機車YAMAHA的電動速克達、中華E-MOVING的IE125、GOGORO的VIVA Basic與EEYO電動腳踏車，總計100台機車、12台電動腳踏車。

▲桃園市長鄭文燦22日出席「桃園購物節」活動與贊助廠商宣布活動即將開跑。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦22日出席「桃園購物節」活動與贊助廠商宣布活動即將開跑。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，購物節其他獎項包括Garmin的新款智能手錶Watch總計91支、中華電信提供90支I-Phone13、禾聯提供總價值100萬元家電用品、聲寶提供65吋量子電視等豐富家電產品，獎品數超過2000個，獎項金額超過3500萬元；最後一週還將加碼抽出台灣本田HONDA汽車與重型機車各2輛、2輛台灣福斯Volkswagen汽車，其中加碼送出價值1500萬元的青埔好房，總金額超過6000萬元。

另外，市府將配合振興五倍券推出「電動機車Easy購方案」，共計9000個名額，桃園市民可今年12月31日前，在桃園各銷售通路使用「振興五倍券」或「好市乘雙券」購置電動機車達5000元面額，申請桃園市機車汰舊換新電動機車或新購電動機車相關補助，經審核通過後除可獲得原補助金外，市府再加碼補助7000元，含中央補助最高可獲得2萬6000元，歡迎市民朋友把握購車好時機。

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