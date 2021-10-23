陳柏惟「挺Q總部」宣布罷免成功　林穎孟歸咎國民黨不斷抹黑

▲對於罷免結果，陳柏惟支持者難過落淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票於23日下午5時半許通過7萬3744票同意票門檻，而稍早陳柏惟總部也自行宣布罷免成功。對此，無黨籍台北市議員林穎孟在臉書以「抹黑可恥但是卻有用」為題，表達對於陳柏惟被罷免的心情。

林穎孟認為，國民黨傾全黨之力不斷在媒體上抹黑攻擊，顏家則在地方上透過綿密的網絡動員，甚至警方查到境外勢力IP透過中山大學宿舍作為跳板在PTT抹黑，YouTube官方也下架中國大外宣的假主播造謠影片，藍營一談到陳柏維，鋪天蓋地而來都是抹黑抹黑抹黑。

「然而，台灣基進終究只是一個新生的、僅有一席立法委員的小到不行的小黨，根本無力抵禦。陳柏惟的苦行，感動了許多人，卻還是無從扭轉這個結果。這個結果，證明了，就算年輕人看不起抹黑招數，但抹黑真的有用。」

林穎孟表示，接下來的補選，就是顏家復辟，前立委顏寬恆勢必會從「罷免志工」搖身一變成為候選人，並且陳柏惟因《選罷法》92條規定「四年內不得為同一公職人員候選人」，所以2024年陳柏惟不能再選台中第二選區的立法委員，所以顏寬恆很有可能在這一次補選之後，就可以一路做到2028年。

「然而，報復性罷免不會停在這裡，未來還會有更多硬仗。」林穎孟呼籲，拜託大家，可以懷憂，但不要喪志，接下來一定會遍地烽火，無論如何，我們風雨同路。

▼林穎孟23日傍晚臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員 ）

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