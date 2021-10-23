刪Q過關！民眾黨批民進黨執政不力　陳柏惟淪代罪羔羊

記者陳家祥／台北報導

立委陳柏惟罷免案投票結果出爐，最終同意票超過73744票門檻，陳柏惟遭罷免。對此，民眾黨對於結果表示尊重，並提醒基進黨與民進黨，仇恨固然是政治動員的提款機，抗中保台固然重要，但不該簡化為政治的全貌。面對年底的四大公投，民進黨若不深切反省檢討，民意終將再次反撲。

民眾黨表示，這場罷免案最終演變為藍綠兩大政黨的政治動員，牽動選舉結果的重要原因，還是民進黨執政傲慢、藐視民意所造成，從萊豬到疫苗採購，民進黨上下「靠勢」的嘴臉早已民怨沸騰，陳柏惟罷免案正是這股民怨的宣洩出口，淪為民進黨執政不力的代罪羔羊。

同時，這場罷免案的成案，也是台灣人民對於側翼政治與意識形態治國的反動，儘管反罷免方不斷將罷免案塑造為「守護民主、保衛台灣」的重要一戰，但此次並未如同過去一般奏效，顯見在民生與經濟的壓力之下，人民已漸漸厭倦這種煽動國族意識的情緒勒索。

民眾黨表示，要真切呼籲陳柏惟所屬的政黨，以及此次全力動員力挺的民進黨，仇恨固然是政治動員有效的提款機，但政治的根源不該是透過標籤製造對立，抗中保台固然重要，但不該簡化為政治的全貌。

在陳柏惟罷免案後，今年12月18日還有四大公投，民進黨將再度面對民意檢驗，台灣民眾黨將全力動員，展現捍衛藻礁、守護食安的決心，民進黨若不深切反省檢討，民意終將再次反撲。