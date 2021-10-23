　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／陳柏惟罷免成功　朱立倫赴黨中央發表談話

記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，同意票7萬7899票，並領先不同意票4466票，國民黨主席朱立倫晚間6點20分於國民黨中央黨部發表談話，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

在藍綠強力動員下，陳柏惟罷免案創下破紀錄的51.72％投票率。藍營人士分析，此次罷免是朱立倫就任主席第一場勝戰，對於凝聚黨內團結應戰接下來的公投甚至是2022都有正面效果。

另一方面，陳柏惟具有的高聲量甚至超越大多數綠營民代，選民起初可能對陳柏惟問政表現關注度不高，但蔡英文表態力挺後，反而使選民對陳柏惟的觀感，與不滿民進黨執政表現做連結，罷免成功也象徵對民進黨執政不滿的警訊。

根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。台中市選委會於10月13日公布台中市第二選區投票人數，總計總計29萬4976人，換算同意門檻四分之一，需要7萬3744張同意票，罷免才算通過。台中市第二選區投票人數，包括沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人、霧峰區5萬3241人，總計29萬4976人。

▲▼陳柏惟罷免案，刪Q總部，沙鹿高工投票所數字出爐。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳柏惟罷免案開票中，同意票已衝破門檻。（圖／記者鄧木卿攝）

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
陳柏惟確定打包！鄉民曝「下一位」瑟瑟發抖：兩黨會全梭下去
快訊／投票率51.72％　陳柏惟罷免案完整數據出爐
快訊／「國民黨報復罷免陳柏惟」　民進黨發聲了
陳柏惟首吐未來動向　喊話顏寬恒：請善待你的選民
罷免通過「任期剩7天」！陳柏惟含淚鞠躬
陳柏惟被罷免！黃捷說話了
快訊／刪Ｑ成功！陳柏惟：國民黨不倒，台灣不會好
罷免陳柏惟通過！刪Q成功「3大關鍵」曝　王子要復仇了
「刪Q成功，3Q台中」　江啟臣：這是台中人的勝利
LIVE／陳柏惟罷免成功　朱立倫赴黨中央發表談話
快訊／刪Q最終票數出爐！同意票數7萬7899票　超過不同意票
3Q確定掰了！　內行曝罷免過關「致命原因」：要怎麼輸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟被罷免！　吳崢談民主：今天退了一步

又出包！北市衛生局漏送名冊　200多人拖了3小時才打完疫苗

「請不要放棄」　林佳龍鼓勵陳柏惟：從政路上難免有風雨

陳柏惟罷免案得票率51.72％　這一區不同意票1萬6037張＞同意票

林昶佐發文感謝陳柏惟：「黑金派系動員下」被迫離開崗位

林昶佐籲朱立倫適可而止　「你們讓自己成為中國滲透勢力」

要做得多爛才會讓人民罷免他！刪QMax不開心：這是一件悲傷的事

快訊／「國民黨報復罷免陳柏惟」　民進黨：只滿足藍營地方派系利益

快訊／投票率51.72％、7.7萬張同意票　陳柏惟罷免案完整數據出爐

北市疫苗接種又出包！沒送名冊　200人現場苦等1小時打不到疫苗

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

美校工遇經濟困難每天走1hr上班　老師籌資送暖他收到車鑰匙秒呆住

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

到底在哪？慌張男車內狂找口罩　翻全身發現「在下巴」友人笑翻

陳柏惟被罷免！　吳崢談民主：今天退了一步

又出包！北市衛生局漏送名冊　200多人拖了3小時才打完疫苗

「請不要放棄」　林佳龍鼓勵陳柏惟：從政路上難免有風雨

陳柏惟罷免案得票率51.72％　這一區不同意票1萬6037張＞同意票

林昶佐發文感謝陳柏惟：「黑金派系動員下」被迫離開崗位

林昶佐籲朱立倫適可而止　「你們讓自己成為中國滲透勢力」

要做得多爛才會讓人民罷免他！刪QMax不開心：這是一件悲傷的事

快訊／「國民黨報復罷免陳柏惟」　民進黨：只滿足藍營地方派系利益

快訊／投票率51.72％、7.7萬張同意票　陳柏惟罷免案完整數據出爐

北市疫苗接種又出包！沒送名冊　200人現場苦等1小時打不到疫苗

世界首富馬斯克竟是動漫宅「大推7部動畫神作」　網讚：全都經典

陳柏惟被罷免！　吳崢談民主：今天退了一步

又出包！北市衛生局漏送名冊　200多人拖了3小時才打完疫苗

黃偉晉追《GP999》　見出道名單喊「好想把某個人塗掉」惹議！

「請不要放棄」　林佳龍鼓勵陳柏惟：從政路上難免有風雨

《GP999》出道團9人「只有1陸籍」！　陸網震怒：玩不起就別招中國人

陳柏惟罷免案得票率51.72％　這一區不同意票1萬6037張＞同意票

林昶佐發文感謝陳柏惟：「黑金派系動員下」被迫離開崗位

國泰3對3總決賽「喬丹不會飛」絕殺封王　搭夜車衝比賽累壞了

林昶佐籲朱立倫適可而止　「你們讓自己成為中國滲透勢力」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

不斷更新／3Q罷免案！同意總票數7萬7899票

陳柏惟團隊急喊：需要大家監票　選委會回應了

陳柏惟罷免案今登場！投票所排出人龍

快訊／陳柏惟罷免案開票一小時　總投票率52.63%

分析／陳柏惟悲情牌失效　蔡英文出手「激化仇恨」反衝高投票率

快訊／3Q罷免案通過！　陳柏惟總部自行宣布結果

民眾踴躍！現場人員曝「罷免案最新投票率」

民眾踴躍　陳柏惟罷免案「中午前投票率」曝

林濁水預測罷免案關鍵　

朱高正病逝　去年兒喝醉被輾斃

快訊／陳柏惟後台「超落寞身影照」曝光

即／罷免同意票過門檻！陳柏惟支持者哭了

LIVE／陳柏惟罷免案開票！刪Q總部聚人潮

陳柏惟罷免達門檻7萬3744萬票　林濁水PO一張圖嘆：不幸！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／3Q罷免案！同意總票數7萬7899票

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

陳柏惟團隊急喊：需要大家監票　選委會回應了

23歲↑年輕人注意！快來查第12輪「預約資格」

保羅沃克22歲愛女結婚　馮迪索婚禮代父職

超市買780「五倍券700+現金100」　店員不找零

NanaQ正面反擊酸民！

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上一景象」：穩到爆

好萊塢大咖誤殺「1子彈射中2人」離奇過程曝

生吞小蝌蚪！50歲女「體內爬滿寄生蟲」

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

更多

最夯影音

更多
航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面