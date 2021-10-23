LIVE／陳柏惟罷免成功　朱立倫赴黨中央發表談話

記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，同意票7萬7899票，並領先不同意票4466票，國民黨主席朱立倫晚間6點20分於國民黨中央黨部發表談話，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

在藍綠強力動員下，陳柏惟罷免案創下破紀錄的51.72％投票率。藍營人士分析，此次罷免是朱立倫就任主席第一場勝戰，對於凝聚黨內團結應戰接下來的公投甚至是2022都有正面效果。

另一方面，陳柏惟具有的高聲量甚至超越大多數綠營民代，選民起初可能對陳柏惟問政表現關注度不高，但蔡英文表態力挺後，反而使選民對陳柏惟的觀感，與不滿民進黨執政表現做連結，罷免成功也象徵對民進黨執政不滿的警訊。

根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。台中市選委會於10月13日公布台中市第二選區投票人數，總計總計29萬4976人，換算同意門檻四分之一，需要7萬3744張同意票，罷免才算通過。台中市第二選區投票人數，包括沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人、霧峰區5萬3241人，總計29萬4976人。

▲陳柏惟罷免案開票中，同意票已衝破門檻。（圖／記者鄧木卿攝）