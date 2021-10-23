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分析／陳柏惟悲情牌失效　蔡英文出手「激化仇恨」反衝高投票率

▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿、楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案衝破門檻，在藍綠強力動員下，創下破紀錄的51.72％投票率。地方人士分析，罷免成功關鍵，除了陳柏惟陣營悲情攻勢催不出過往的年輕選票外，也顯示總統蔡英文表態力挺後，反而激化對立衝高投票率

2020立委選舉台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區），陳柏惟以黑馬之姿挑戰顏家第二代國民黨立委顏寬恒，一舉打破顏家連霸超過20年的選區，讓海線地區藍天變綠地。

根據中選會統計，當時陳柏惟得票數為11萬2,839票，顏寬恒獲10萬7,766票，陳柏惟僅以5033票的些微差距勝選。當時顏寬恒敗選的原因，被歸咎於受到時任國民黨總統參選人韓國瑜影響，「韓流」淪「寒流」重創顏家選情。

當時，韓國瑜的青年支持度遠低於蔡英文， 陳柏惟靠著青年大舉返鄉投票，吸納了很多蔡英文的選票。這次罷免案能否通過的關鍵，仍在於年輕人的投票率與支持度，但在這次投票中，青年返鄉的熱度已消失，過去幾個禮拜綠營積極催出年輕票，但效果仍有限。

其次，陳柏惟任內的表現落漆，國民黨統計出「10大暴投」事件，包括護航中火、稱罷免民眾都是假公民、民進黨替陳柏惟肇逃加油打氣、囂張喊「1打35」、倡議大麻合法化、號稱苦行卻路程膨風、立法院投票擋國際疫苗採購、台語質詢飆罵國防部長、護航萊豬質詢，而最讓選民無法接受的，是被揭發肇事逃逸案後仍謊話連篇的態度。

而最終影響罷免選情的關鍵，還是在進入最後衝刺階段時，陳柏惟過去肇事逃逸、涉賭疑雲等黑歷史連環爆，負面聲量暴增，甚至高於正面聲量，使陳柏惟不得不轉守為攻，發起100小時苦行催出「不同意罷免票」，盼能扭轉頹勢。

此外，隨蔡英文表態「不要讓認真做事的人孤單」，民進黨喊出「反惡罷」口號，傾全黨之力力挺陳柏惟，正式將地方罷免拉高至藍綠對決，罷免案進入白熱化階段最終形成藍綠對決，卻也激化了選民對陳柏惟的反感

「小英力挺反而成為反效果」，藍營地方人士觀察，罷免案本來是台中地方議題，但蔡英文二度在中常會上力挺，把單純的地方民主議題，拉高成政黨對決，導致中間選民反感，原本正猶豫是否回鄉投票的青年，最終選擇縮手。

在藍綠強力動員下，陳柏惟罷免案投票創下52.63%的破紀錄投票率。藍營人士分析，此次罷免是朱立倫就任主席第一場勝戰，對於凝聚黨內團結應戰接下來的公投甚至是2022都有正面效果。

另一方面，陳柏惟具有的高聲量甚至超越大多數綠營民代，選民起初可能對陳柏惟問政表現關注度不高，但蔡英文表態力挺後，反而使選民對陳柏惟的觀感，與不滿民進黨執政表現做連結，罷免成功也象徵對民進黨執政不滿的警訊。

▼陳柏惟進議場丟棒球。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院臨時會 陳柏惟進議場丟棒球。（圖／記者屠惠剛攝）

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