「陳柏惟抗中保台踢到鐵板」　趙少康：中二選民給蔡英文一記警告

▲罷免案通過門檻，陳柏惟在後臺顯得落寞。（圖／記者游瓊華攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案通過罷免門檻：同意票多於不同意票，且同意票超過7萬3744票。對此，中廣董事長趙少康23日傍晚表示，陳柏惟罷免案順利過關，他要向台中二選區選民致敬也恭喜，你們在台灣的民主史上寫下歷史，開創了第一次成功罷免立委的記錄！為台灣樹立了典範。

趙少康說，陳柏惟僥倖選上立委，卻不思報效地方，成日只會亂打「抗中保台」牌，終於踢到鐵板，同樣用自己手上的選票，送走陳柏惟。中二選民給所有公職人員敲了一記警鐘，做不好、對不起選區選民，只有下台一途，給了所有公職人員，包括總統蔡英文警告。

「台中二選區：大肚、烏日、龍井、霧峰、沙鹿，用選票給政治人物上了一課。」趙少康強強調，在陳柏惟後，「我要敬告民進黨和蔡英文」，抗中牌不是萬靈丹，台灣人不會永遠給民進黨機會、被民進黨蒙蔽，如果再不問是非黑白，不謀民生福祉，只會被選民唾棄。

其他人也看了這些新聞...

► 陳柏惟罷免成功 朱立倫赴黨中央發表談話

► 刪Q罷免案通過！ 陳柏惟後台「超落寞身影照」曝光

罷免案分析...

► 分析／陳柏惟悲情牌失效 蔡英文出手「激化仇恨」反衝高投票率

► 分析／國民黨黑紅勢力、朱立倫被迫臨死一戰 3勢力夾殺陳柏惟

