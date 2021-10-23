▲陳柏惟民主苦行之路。（資料照／記者鄧木卿攝）



記者陶本和／台北報導

台灣基進黨立委「3Q」陳柏惟罷免案，「同意罷免票」超過門檻73744票，意味陳柏惟確定遭到罷免。對此，地方人士分析，這是台中黑派、台中紅派少主江啟臣，以及國民黨主席朱立倫，自身政治生涯的生死存亡戰，因此陳柏惟無非是在藍營三方勢力霸凌下，遭到剿滅。

陳柏惟本次罷免案，除了為自己過去較為激烈的言論付出相當程度的代價外，在時間點上，他碰上國民黨3大勢力的夾攻，呈現國會最小的在野黨，遭受最大在野黨的全面霸凌的局面，最終也吞下敗仗。

在2020年大選時，陳柏惟被視為「空降」台中第二選區，挑戰「藍大於綠」，長期由地方勢力，俗稱「黑派」的顏家所把持。回顧當時選戰，身為候選人的顏寬恒，被認為有錯估了情勢，沒有顧好自家選區，反而花力氣在台中其他選區助拳，導致大意失荊州，陳柏惟的當選，也讓各界跌破眼鏡。

時過境遷，陳柏惟在立法院的表現，加上他時常有過於激烈的言論引起爭議，進而激起泛藍陣營與支持者的厭惡與怒火；最終，在國民黨進行黨魁改選時，顏寬恒請辭黨職返鄉，正式開始醞釀與聚集「刪Q」的能量。

據綠營地方人士分析，國民黨過去在台中，長期就是「紅派」、「黑派」共治，但在2020年選戰後，紅派少主、立委江啟臣不僅當上主席，楊瓊瓔也當選立委，而黑派卻落得一席都沒有，呈現紅派有2席，黑派為0的失衡局面。

因此，對於台中黑派而言，在地方勢力持續萎縮的狀況下，「罷免陳柏惟」這一仗，無非就是自身派系的生死存亡之戰。據地方人士指出，顏家在地方上的動員力道之強，雖然不如大選時的闊氣，畢竟還要保留點力氣，等到補選、往後大選，但本次選戰已經證明，顏家仍有一口氣在，而且這一口氣還不容小覷。

▼對於「顏家」而言，本次罷免案被視為地方黑派的生死存亡戰。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）



除了顏家的勢力強攻陳柏惟之外，身為「紅派少主」的江啟臣，在國民黨主席連任選戰敗北之後，第一時間就宣告投入「刪Q」行動。地方人士認為，江啟臣在主席選戰落敗後，勢必要找到一個支點，讓自己向黨內、地方派系證明，自己仍具有影響力，否則可能連下一屆要拼連任都會成難題。

地方人士指出，江啟臣可是比國民黨當選人朱立倫還要率先喊出「刪Q」的國民黨政治人物，可以想見這一仗對他而言，不僅要保住「紅派」的底氣，在地方的影響力，更是要保住自己在黨內的威望，不能在黨主席落空後，又被看衰一次。

最後，陳柏惟面對的正是甫上任的國民黨主席朱立倫的勢力。地方人士指出，對於朱立倫而言，他是國民黨歷史上得票最低的主席，上任後兩岸論調不變，持續與中國眉來眼去，維持「親中反美」路線，難以獲得主流民意的支持；因此，在一上任就跛腳的困境下，「刪Q」變成是他凝聚黨內，以及展現自我威望的時刻。

總體而言，地方人士指出，陳柏惟面對本次罷免案，身為國會最小黨，無非是面臨國會最大在野黨至少3大勢力，包括地方勢力「顏家」、地方勢力「紅派少主」江啟臣」，以及國民黨主席朱立倫的夾擊。

至於陳柏惟方面，儘管在友黨、民進黨的聲援下，成功創造「空戰」聲量，但地方人士認為，陳柏惟團隊在策略上有某程度上的失誤，「對壘」、「對槓」，在罷免案上，本來就是一把雙面刃的策略，想要激出「不同意罷免票」的同時，勢必也會強化「同意罷免」的對立。

該人士說，儘管這個策略跟陳柏惟的外顯形象很符合，就是「硬幹」，但在硬幹之下，反而是在跟「顏家」動員能量做豪賭，主控權落到對手身上。

▲陳柏惟罷免案，成為朱立倫上任主席，第一場苦戰。（圖／記者游瓊華翻攝）