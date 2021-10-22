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敢動我的狗！3男搶愛犬　女主人拿槍瘋狂掃射「差點被子彈爆頭」

敢動我的狗！3男搶愛犬　女主人拿槍瘋狂掃射「差點被子彈爆頭」。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子為了救狗，不惜和搶匪槍戰。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子所養的2條寵物犬被搶，竟然因此在街頭引發激烈槍戰，影片中可看到，3名男子搶了狗就跑上車，女子為了救狗也掏槍瘋狂掃射，對方也不甘示弱回擊，槍林彈雨之下子彈差一點就射中她的頭，驚險畫面在網路上瘋傳。

事件18日晚間7時30分發生在西園市(West Park)一棟民宅，不願意透露身分的女屋主表示，3名青少年突然敲她家門，說對她養的迷你惡霸犬(Micro bully)十分有興趣想要了解一下，「我當下覺得很奇怪，結果一轉身他們就突然抓住我，其中1人還用槍指著我的頭」。

受害女子同居女友表示，「他們把她拖到屋外，我也不知道發生什麼事」，後來3人抱著2條狗跑到車上時，雙方展開激烈槍戰。布勞沃德郡警方表示，他們目前已逮捕到其中2名16歲少年，涉案者一共多達4人，目前尚未找回被偷走的狗。據了解，女子被偷走的迷你惡霸犬，每隻要價美元4,000元（約台幣11萬元），由於身價不凡在市場上十分搶手。

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搶狗槍戰爆頭女主人佛州West ParkMicro bully北美要聞

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