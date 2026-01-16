　
國際

阻止公搜處闖官邸逮捕！尹錫悅今下午「一審宣判」　允許媒體直播

▲▼南韓前總統尹錫悅曾阻止公搜處執行逮捕令。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統尹錫悅曾阻止公搜處執行逮捕令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅因涉嫌妨礙高位公職者犯罪搜查處（公搜處）執行逮捕令、濫用職權且偽造公文書，今（16）日下午將在首爾中央地方法院接受一審宣判。法院已批准媒體直播，這也是尹錫悅面臨的8起司法案件中，首次即將進行的司法判決。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議35部（部長法官白大鉉）將於16日下午2時（台灣時間下午1時），針對尹錫悅的特定妨害公務執行、濫用職權、妨礙權利行使等罪進行一審宣判。尹錫悅發布戒嚴後，因2025年1月3日動用總統警護處人員築起「血肉長城」、阻止公搜處執行逮捕令而遭調查，並於同年7月遭內亂特別檢察組（特檢）以特定罪名起訴。

這起案件涉及其在2024年12月3日緊急發布戒嚴期間，試圖阻止國會議員參與會議，侵犯部分國務委員的戒嚴審議權，以及發布虛假戒嚴文件的行為。

此外，尹錫悅還涉嫌指示製作包含「並無意圖毀憲亂政」等虛假內容的政府新聞指導稿，並要求傳播給外媒。同時，他亦被控指示刪除前國軍情報司令官呂寅兄等人的加密手機通訊紀錄。

特檢在去年12月26日的結案陳詞中，針對上述罪行合計求刑10年。特檢指出，此案顯示尹錫悅為了掩蓋與合理化自身行為，將國家機關私有化，是嚴重犯罪，應以司法手段嚴正追究其責任，以維護憲法秩序與法治。

本次宣判允許電視及網路直播，法院將透過自有設備拍攝法庭情況，再由各大媒體進行現場轉播。針對前總統的法庭宣判直播，在南韓屬於少見案例，過去僅涉及閨蜜干涉國政案的前總統朴槿惠、涉及貪汙案件的前總統李明博出現過類似安排。這次直播將讓民眾直接觀察司法審理過程，提高透明度。

據悉，尹錫悅在毫無任何國家緊急狀態的情況下，為了個人私利緊急發布戒嚴，甚至還指示軍方操縱無人機侵入北韓（朝鮮）首都平壤，目的是為了激起金氏政權向南韓發起挑釁，此舉被認為是「主導內亂罪」，特檢組曾於本月13日求處死刑，此案預計2月19日進行一審宣判。

2高中染性病下體流膿　急問「何時能再做」...醫師傻眼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓要聞 南韓 尹錫悅 公搜處 戒嚴 羈押令狀 一審

