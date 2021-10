網紅遭勒斃曝屍野外！　警證實：找到失蹤未婚夫「白骨腐屍」

▲美國22歲網紅裴蒂托和未婚夫勞德里的公路旅行變調,目前兩人都確認身亡。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托(Gabrielle "Gabby" Petito)和未婚夫勞德里(Brian Laundrie)前往公路旅行,結果裴蒂托的遺體在9月20日被發現,法醫證實死因是勒斃,且暴露在野外3至4周。勞德里從9月中失蹤至今後,警方宣布已經尋獲其早已腐爛到剩骨頭遺體,死因仍在調查當中。

根據CNN報導,勞德里9月14日失蹤至今超過1個月,警方終於在其住家附近的卡爾頓自然保護區(Carlton Reserve)找到其遺體,身旁還放著他的筆電和背包。發現遺體的地點距離保護區停車場徒步約45分鐘,而當地屬於沼澤地帶,搜查人員必須半身泡在水裡,還要躲避蛇和鱷魚。

勞德里的遺體剛被發現時,幾乎腐爛到已經剩下骨頭,最後是透過現場遺留的筆電,還有牙科鑑定才確認身分。目前法醫尚未公布確切的死亡原因,而筆電的內容也尚未對外公開。

