國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣告「和平理事會」成立！　加薩計畫邁入第二階段

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普15日宣布，加薩走廊「和平理事會」正式成立，象徵這項旨在重塑中東局勢的20點和平計畫正式進入「第二階段」。然而，儘管川普對外展現強大信心，但在解除武裝、經費來源及以軍撤軍時程等核心問題上，這條和平之路仍充滿變數。

川普親任主席 「史上最偉大理事會」掌舵加薩未來

川普（Donald Trump）在社群平台「真實社群」高調宣布，「我非常榮幸地宣布『和平理事會』（Board of Peace）已成立。」他更豪氣宣稱，這將是「歷來最偉大、最具聲望的理事會」，並透露成員名單很快就會揭曉。根據計畫藍圖，該理事會將由川普親自擔任主席，負責監督加薩的重建、停火狀態以及長期的政治改革。

與此同時，由15名成員組成的巴勒斯坦技術官僚政府「加薩國家行政委員會」（National Committee for the Administration of Gaza）也隨之成形。川普表示，在和平理事會高級代表的協助下，這個委員會將在過渡期間負責加薩的日常治理，並大讚這些領袖「堅定不移致力於和平的未來」。

▲▼加薩市（Gaza City）。（圖／路透）

▲戰爭導致加薩200萬人流離失所。（圖／路透）

技術官僚治加薩　巴國前副部長沙阿斯傳接掌首長

這份名為「第二階段」的計畫，核心在於透過非政治色彩的「技術官僚」來管理戰後加薩。據了解，該委員會預計由前巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）副部長、工程師出身的沙阿斯（Ali Shaath）領導。

不具名的美國官員透露，這個委員會的重點在於吸引投資與改善當地生活品質，成員多為渴望和平的專家。然而，由於名單尚未完全公開，外界也擔憂，若該委員會被視為美方的「傀儡政權」，恐難以獲得當地民眾支持。

此外，哈瑪斯（Hamas）雖表態願在委員會就職後解散政府，卻未提及是否拆解其軍事側翼，權力交接的真實性仍待觀察。

國際部隊駐紮懸而未決　700億美元重建費誰買單？

川普的宏偉願景還包括成立一支「國際穩定部隊」（International Stabilization Force），負責維持安全並訓練巴勒斯坦警察，最終實現加薩去軍事化。儘管美方宣稱各國對此「反應熱烈」，但目前連部隊由誰指揮、何時部署都沒有消息。

▲▼加薩市（Gaza City）。（圖／路透）

▲聯合國估計加薩重建經費高達700億美元。（圖／路透）

更大的挑戰在於「錢從哪裡來」。戰爭導致加薩200萬人流離失所、經濟崩潰，聯合國估計重建經費高達700億美元（約台幣2.2兆元）。在目前全球經濟情勢下，這筆巨額預算的來源至今仍是個謎，若無資金挹注，所有的重建藍圖都只是紙上談兵。

停火協議暗藏裂痕　解除武裝與撤軍成未爆彈

事實上，自去年10月10日停火生效以來，和平只是「表面」。加薩衛生部指出，停火期間以色列的軍事行動仍造成451人死亡；以色列則堅持，在哈瑪斯交出最後一名人質遺體前，不急於推進後續進程。

目前的僵局在於兩大核心矛盾，首先是解除武裝， 協議要求哈瑪斯上繳武器，但哈瑪斯高層奈姆（Bassem Naim）日前表示，除非以色列停止佔領，否則只考慮「凍結」而非「交出」武器。

再來是以色列撤軍， 雖然計畫要求以軍全面撤離，但目前以色列仍掌控加薩半數以上領土，且未設定明確的撤軍時間表。

「球在調解方手中」　和平計畫懸而未決

對於川普的新動作，哈瑪斯高層奈姆回應表示，「現在球在調解方與美國手中」，要求國際社會賦予新委員會實質權力。但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）似乎對此冷處理，僅將成立委員會視為「宣示性的動作」。

分析人士擔憂，若第二階段進展不順，加薩恐將陷入長期且不穩定的狀態，居民持續依賴援助度日，而哈瑪斯與以軍則在廢墟中持續對峙。

美國總統川普15日大讚關稅帶來「歷史性」的經濟成果，宣稱已透過該政策賺進數千億美元，卻幾乎沒有引發通膨問題,同時國家安全也達到前所未有的強盛程度。

