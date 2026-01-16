美國出手！　財政部切斷「伊朗鎮壓示威官員」經濟命脈

▲伊朗示威暴動。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國財政部15日宣布，對伊朗多位高層官員及企業啟動新一波制裁行動，主要鎖定涉嫌藉暴力壓制全國抗議活動的決策者與協助石油收入洗錢的組織。這波制裁旨在表達美方對伊朗民眾爭取自由的支持，同時切斷政權的經濟命脈。

美國點名伊朗高層官員 暴力鎮壓抗議成主因

美國財政部15日出手，針對被控鎮壓和平示威的伊朗高官與企業，實施最新一輪制裁。這次行動焦點之一，是伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書拉里賈尼（Ali Larijani），美方指控他策畫鎮壓，並透過複雜網絡洗錢數十億美元石油收入。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）共列入18名個人及企業，強調拉里賈尼是最早主張對抗議者動用武力的官員之一。此外，伊朗革命衛隊和執法部隊在羅瑞斯坦（Lorestan）及法斯（Fars）省的4位地區指揮官，也因參與暴力鎮壓被加入制裁名單。

制裁對象涉及「影子銀行」 伊朗經濟受衝擊

根據美國財政部說法，這些受到制裁的對象，涉嫌組建「影子銀行」網絡，將伊朗石油出口所得資金，以新加坡、阿拉伯聯合大公國和英國的空殼公司進行洗錢，並與已被制裁的伊朗國家銀行和城市銀行有密切聯繫。「影子銀行」是指那些表面不像銀行，但實際上卻在監管體系之外運作、處理巨額資金的組織。美方指出，這些洗錢網絡每年都會把數十億美元資金從伊朗轉往海外，而國內老百姓卻仍深陷經濟困境。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國會持續支持伊朗人民追求自由與正義，並誓言會用盡一切手段，追查並懲罰那些指使暴力鎮壓的高層。近來伊朗的抗爭浪潮，是因伊朗里亞爾崩跌及核計劃遭國際制裁，導致經濟持續惡化，進而引爆社會不滿。

伊朗官員反駁美國指控 川普態度浮現調整

對於美國的指控，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）日前在美國媒體上表示，抗議最初是和平展開，政府也正面回應抗議者訴求，然而示威第十天後，卻有外部勢力介入，致使局勢失控、暴力升級。另一方面，美國總統川普（Donald Trump）去年2月才剛重啟對伊朗的「極限施壓」政策，並強調必要時會發動軍事行動防止伊朗發展核武。

雖然美國警告伊朗若繼續鎮壓將會付出代價，川普14日則表示，最近的暴力事件似乎已經有所緩和。新一波制裁，將凍結被列名者在美國境內的財產與資產，禁止美國企業與其往來。但由於這些對象大多並未在美國有太多資金，實際效果恐怕有限，多屬象徵意義。